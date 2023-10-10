24 ناشئا بمعسكر الطائف

(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي، تحت 16 عامًا، تدريباته بمعسكره الإعدادي في الطائف، الذي يمتد حتى 17 أكتوبر الجاري، والذي استدعى له المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، 24 لاعبًا للمعسكر، هم: عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، موسى آل عيد، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، يزيد الدوسري، كرار القصاب، ثاري أحمد، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالله هزازي، ياسر عوض، وسام البناقي، أبوبكر عبدالرحمن، مختار برناوي، عبدالرحمن بن جعيدان، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، سالم صالح، مؤيد سليم، أحمد عشي، عبدالهادي مطري.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، تحت إشراف سالينت والجهاز الفني، الذي طبق تمارين لياقية، تلاها مران تكتيكي.
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