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24 ناشئا بمعسكر الطائف

10/10/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي، تحت 16 عامًا، تدريباته بمعسكره الإعدادي في الطائف، الذي يمتد حتى 17 أكتوبر الجاري، والذي استدعى له المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، 24 لاعبًا للمعسكر، هم: عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، موسى آل عيد، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، يزيد الدوسري، كرار القصاب، ثاري أحمد، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالله هزازي، ياسر عوض، وسام البناقي، أبوبكر عبدالرحمن، مختار برناوي، عبدالرحمن بن جعيدان، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، سالم صالح، مؤيد سليم، أحمد عشي، عبدالهادي مطري.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، تحت إشراف سالينت والجهاز الفني، الذي طبق تمارين لياقية، تلاها مران تكتيكي.

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