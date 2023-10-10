أمير الباحة يستقبل المعزين - جريدة الوطن السعودية

أمير الباحة يستقبل المعزين - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/10/2023 2:24:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، في مقر الإمارة، المعزين في وفاة أخته، الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز -رحمها الله-، من المسؤولين وعدد من أهالي المنطقة.
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