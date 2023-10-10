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أمير الباحة يستقبل المعزين - جريدة الوطن السعودية

10/10/2023 2:24:18 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، في مقر الإمارة، المعزين في وفاة أخته، الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز -رحمها الله-، من المسؤولين وعدد من أهالي المنطقة.

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