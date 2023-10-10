الحكمة وشركة Canariabio توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لتسويق دواء Oregovomabفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت شركة " حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.
" ("الحكمة" أو "المجموعة")، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن عقد اتفاقية ترخيص حصرية مع CanariaBio، وهي شركة أدوية بيولوجية كورية تركز على تطوير العلاجات المناعية للسرطان وتسويقها. وبموجب شروط الاتفاقية، تمتلك "الحكمة"
ترخيصًا حصريًا لتسويق دواء Oregovomab في 18 دولة ضمن أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويُعدّ Oregovomab جسماً مضاداً أحادي النسيلة في الفئران وهو مرشح للعلاج المناعي الأول في فئته ضد مستضد السرطان 125 (CA125). ويتم اختباره مع carboplatin و paclitaxelللمرضى الذين يعانون من سرطان المبيض المتقدم. وقد حصل Oregovomab على تصنيف الأدوية اليتيمة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية. وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة الحكمة: "يحتل سرطان المبيض المرتبة الثامنة بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء على مستوى العالم1 ، ولم يتغير علاج الخط الأول لهذا المرض لسنوات عديدة. ولقد عملنا بجد على توسيع محفظة علاج الأورام لدينا من خلال البحث والتطوير والترخيص، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة لعلاج أنواع مختلفة من السرطان وجلب الأمل من جديد لمرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونؤمن بفاعلية Oregovomab في تحسين نتائج العلاج للمرضى الذين يعانون من سرطان المبيض الأولي المتقدم. ونحن سعداء بالتعاون مع CanariaBio لجلب الأمل لمرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز محفظتنا المتنامية من علاجات الأورام".
نبذة عن الحكمة:
تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، متاح على:
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