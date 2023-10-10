الحكمة وشركة Canariabio توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لتسويق دواء Oregovomabفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة "" ("الحكمة" أو "المجموعة")، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن عقد اتفاقية ترخيص حصرية مع CanariaBio، وهي شركة أدوية بيولوجية كورية تركز على تطوير العلاجات المناعية للسرطان وتسويقها. وبموجب شروط الاتفاقية، تمتلكترخيصًا حصريًا لتسويق دواء Oregovomab في 18 دولة ضمن أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعدّ Oregovomab جسماً مضاداً أحادي النسيلة في الفئران وهو مرشح للعلاج المناعي الأول في فئته ضد مستضد السرطان 125 (CA125). ويتم اختباره مع carboplatin و paclitaxelللمرضى الذين يعانون من سرطان المبيض المتقدم. وقد حصل Oregovomab على تصنيف الأدوية اليتيمة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية. وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة الحكمة: "يحتل سرطان المبيض المرتبة الثامنة بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء على مستوى العالم1 ، ولم يتغير علاج الخط الأول لهذا المرض لسنوات عديدة. ولقد عملنا بجد على توسيع محفظة علاج الأورام لدينا من خلال البحث والتطوير والترخيص، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة لعلاج أنواع مختلفة من السرطان وجلب الأمل من جديد لمرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونؤمن بفاعلية Oregovomab في تحسين نتائج العلاج للمرضى الذين يعانون من سرطان المبيض الأولي المتقدم. ونحن سعداء بالتعاون مع CanariaBio لجلب الأمل لمرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز محفظتنا المتنامية من علاجات الأورام".

نبذة عن الحكمة:

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، متاح على: