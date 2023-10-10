مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للون الأخضر

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للون الأخضر
التاريخ
10/10/2023 2:19:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 64 نقطة عند مستوى 10640 نقطةوبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 74 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.
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