Tuesday, 10 October 2023 10:15 GMT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للون الأخضر

10/10/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 64 نقطة عند مستوى 10640 نقطةوبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 74 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

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