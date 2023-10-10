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12 % نمو السجلات التجارية لتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة

10/10/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بنهاية الربع الثالث 2023. وتضمنت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، حيث بلغت 9,072 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 8,070 سجلاً تجارياً بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بواقع 5,500 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 1,884 سجلاً تجارياً، ثم المنطقة الشرقية 998 سجلاً تجارياً، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 225 سجلاً تجارياً، ثم منطقة القصيم بواقع 151 سجلاً تجارياً.

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