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إشادة عالمية بجهود المملكة في تعزيز الاستدامة والابتكار

10/10/2023 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الثلاثاء أعمال المُنتدى السعودي الثاني للثورة الصناعية الرابعة، الذي نظمه مركز الثورة الصناعية الرابعة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في كلمته خلال جلسات المنتدى، استمرار الوزارة ومنظومة الصناعة في المملكة على تشجيع الصناعة القائمة على البحث والتطوير والابتكار، والعمل على إيجاد المبادرات والأنظمة والبرامج التي تسهم في جذب المستثمرين ونقل وتوطين التقنية، مشيراً إلى أن قطاع صناعة السيارات والنهضة التي يشهدها خلال الفترة الحالية هو أحد النماذج التي تؤكد على تحول القطاع الصناعي في المملكة.
وأضاف معاليه أن المملكة تتمتع بوضع جيد لتسريع اعتماد الابتكار والتقنية المُتقدمة في الصناعة الوطنية، نظراً لبُنيتها التحتية المُتقدمة، ونظامها التعليمي القوي، إلى جانب تركيبتها السكانية التي يغلبُ عليها الشباب، ورؤيتها الطموحة.
نمو البنية الرقمية
من جانبه، أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة مركز الثورة الصناعية الرابعة الدكتور منير الدسوقي؛ في كلمته خلال الافتتاح، أن الثورة الصناعية الرابعة ليست مجرد مصطلح وإنما مزيج من المجالات الرقمية والمادية والحيوية.
وأكد أن ما حدث في ثورة ((ChatGPT)) تذكير للعالم بالفرص والتهديدات التي تشكل علامة فارقة ونقطة تحول للبشرية، مبينا أن المملكة في ظل رؤيتها الطموحة في قلب هذا التحول، ونعمل على مواءمته مع رؤية 2030 من خلال التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، مضيفا أن النمو في البنية التحتية الرقمية، والإنفاق على البحث والتطوير أسهما في رفع مستوى المملكة إلى 19 نقطة في تصنيف الحكومة الرقمية للأمم المتحدة، مضيفا أن مواجهة التحدّيات التي يحدثها الابتكار مسؤولية مُشتركة بين القطاعات العامة والخاصة.
تمكين الابتكار
بدوره، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ براندي، بجهود السعودية في تعزيز التنمية المُستدامة والابتكار التقني، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير السياسات التي تُمكن الابتكار من الازدهار وتعظم الفوائد وتُقلل المخاطر، منوها بدور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة كمنصة عالمية لتمكين الشركات الناشئة وصانعي السياسات من تطوير معايير للسياسة المرنة لجعل التقنيات تعمل لصالح البشرية.

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