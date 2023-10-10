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الأمم المتحدة واليونيسيف تطالبان بالسماح للدعم الإنساني دخول غزة

10/10/2023 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت منظمة الصحة العالمية إلى إنهاء العنف وفتح ممرات إنسانية للوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلي الإمدادات الحيوية . وقال المتحدث طارق جساريفيتش في مؤتمر صحفي في جنيف أن الإمدادات الطبية المخزنة مسبقاً في قطاع غزة كانت موجودة في سبعة مستشفيات رئيسية، وقد قامت تلك المستشفيات أمس بتفعيل خطط الطوارئ التي تم إعدادها بدعم من المنظمة، لتتعامل مع الزيادة في أعداد الضحايا، وأصبح النظام الصحي في القطاع يعمل فوق طاقته نظراً لعدد المصابين . وأضاف أن المنظمة تراقب وتوثّق الهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وقد تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في قطاع غزة . ووثقت منذ بدء الهجوم حتى مساء أمس 13 هجمة على المرافق الطبية، أدت إلى مقتل 6 من العاملين الصحيين و4 حالات إصابة، واستهداف 9 سيارات إسعاف، وإلحاق أضرار بـ 8 مرافق طبية .
من جانبها، أعلنت منظمة اليونيسيف عن مقتل مئات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين وإصابة عدد أكبر خلال الساعات الـ 72 الماضية، وأن أعمال العنف المرتبطة بالنزاع لازالت تسبب خسائر فادحة في حياة الأطفال وأسرهم، مؤكدة أن لا شيء يبرر قتل الأطفال أو تشويههم أو اختطافهم، وأن أي تأخير في إنهاء الصراع سيؤدي إلى عواقب أكثر تدميرًا على الأطفال. وقال المتحدث جيمس إيلدر في مؤتمر صحفي في جنيف، إن قتل الأطفال واختطافهم انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن. وأضاف أن مئات الآلاف من الأطفال في غزة تأثروا جراء تصعيد الأعمال العدائية، وقبل بدء هذا الصراع يوم السبت كان هناك 1,1 مليون طفل في غزة والضفة الغربية بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وهو ما يمثل نصف عدد الأطفال.
وأعرب عن القلق تجاه قطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة، لأنه سيضيف طبقة أخرى من المعاناة إلى الكارثة الحالية التي تواجهها العائلات، وأن حرمان الأطفال من الغذاء والماء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر، كما تفعل الهجمات على المناطق المدنية المأهولة بالسكان والبنية التحتية والمرافق الطبية وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأوضح أن اليونيسيف كانت تعمل في قطاع غزة على الأرض لتقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك الإمدادات الطبية والوقود وخدمات الصحة النفسية والعقلية والاجتماعية، ومع التدهور السريع الحالي للوضع الإنساني يجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على الوصول بأمان إلى الأطفال وأسرهم لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة. كما دعا للوقف الفوري للأعمال العدائية واحترام القانون الدولي وتوفير الحماية للأطفال بغض النظر عمن هو وأين يوجد.

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