Tuesday, 10 October 2023 10:15 GMT

مقتل مجرم وإصابة آخر أثناء محاولتهما السطو على مركبة نقل أموال بالرياض

10/10/2023 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح المتحدث الرسمي للأمن العام , بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض، باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها، وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.


وبين أنه تم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.

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