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أمير المدينة يستقبل الطلبة الفائزين في المهارات الثقافية

10/10/2023 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية والتي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم.
وخلال اللقاء، هنأ الامير الطلاب والطالبات المتوّجين في المسابقة حيث حقق الطالب أحمد ناصر الحداد من ثانوية المنارات جائزة المركز الثاني في الأدب، كما حققت الطالبة أسرار عواد الجهني من الابتدائية الثامنة عشر على جائزة المركز الثاني في المسرح، فيما حصد الطالب سامي مصطفى المالكي من مدرسة القرطبي على جائزة المركز الثالث في الفنون البصرية (الرسم).
ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بدور وزارتي الثقافة والتعليم في نجاح هذه المسابقةِ الوطنية الثقافية على المستوى الوطني لاكتشاف المبدعين في مختلف المجالات الثقافية وتمكين الطلاب والطالبات من تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الثقافية ورفع مستوى ارتباطهم بالثقافة والفنون، في ظل النهضة التي تعيشها المملكة بدعم القيادة التي تؤمن بأهمية بناء قدرات الإنسان والإعداد الجيد لجيل المستقبل.
من جهته، قدّم مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، عظيم شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم على مستوى المنطقة، مشيداً بما توليه حكومة المملكة من اهتمام ودعم للتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيراً إلى دعم الوزارة للأنشطة والمبادرات التي تسهم في إبراز المبدعين وتفسح الطريق أمامهم للإسهام في بناء مستقبل الوطن بما يعزز مشروع تنمية القدرات البشرية.
يُذكر أن وزارتي الثقافة والتعليم احتفتا بالطالبات والطلاب الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الطلابية واستثمارها في المجالات الثقافية من خلال مسارات التراث والمسرح والموسيقى، والفنون البصرية والأدب، والأفلام، في إطار الحفاظ على إرث المملكة ورفع الوعي به وتوجيه شغف طلاب وطالبات التعليم العام لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية.

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