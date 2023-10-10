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تعليم عسير يحتفي بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

10/10/2023 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أول من أمس، بمعلميها ومعلماتها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بحضور مدير عام التعليم فهد عقالا، وعدد من القيادات التعليمية، والمعلمين والمعلمات، ونخبة من المهتمين بالتعليم وتطويره، وذلك على مسرح التعليم.
وأكد "عقالا" خلال الاحتفال أن يوم المعلم يُعد ذكرى سنوية غالية يستذكر فيها الجميع الدور المميز والمكانة الرفيعة للمعلمين والمعلمات الذين يكفيهم شرفاً أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- أشاد بالمعلمين والمعلمات وأكد على دورهم الريادي ورسالتهم التعليمية والتوعوية الشريفة والسامية في بناء الأجيال، وقيادتهم للتغيير في التعليم، ومشاركتهم في تنمية الوطن، مضيفا أن تعليم عسير يفخر بمعلميه ومعلماته الذين يزيدون عن ثلاثين ألف معلم ومعلمة سطّروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية وأثبتوا قدرتهم على تحويل التحديات الكبرى إلى فرص للنجاح، وقال أن بلادنا تُعوّل على المعلمين والمعلمات بأنهم قادة العلم وبث الحماس بين التلاميذ، وذكّر الجميع بأن مشوارهم طويل لخدمة الوطن الغالي، ونقل "عقالا" للجميع تحيات واعتزاز سمو أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم بالمعلمين والمعلمات.
وتضمن الحفل كلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة ألقتها نيابة عنهم، المعلمة جواهر علي المشعبي المرشحة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم "فرع المعلم المميز"، أشادت فيها بالبرامج المتاحة للمعلمين والمعلمات لأجل بناء جيل مواكب لرؤية المملكة، وأعربت عن شكرها للقيادة الرشيدة نظير ما تقدمه من دعم لا محدود لقطاع التعليم الأمر الذي كان له الأثر البارز في تقدم التعليم في بلادنا، كما اشتمل الاحتفال على معرض لمبادرات المعلمين والمعلمات النوعية، وعدد من الفقرات والعروض المرئية، واُستعرض خلال الحفل تجربة التربوية والمعلمة السابقة صالحة عسيري، من أقدم المعلمات في منطقة عسير، والتي أكدت على الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في بناء الأوطان والنهوض بالمجتمعات، كما اشتمل الحفل على أوبريت " إجلال" وندوة مصاحبة بعنوان (المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده) شارك فيها الأستاذ الدكتور ثابت بن سعيد عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد بأبها، والأستاذ الدكتور عبدالله آل كاسي أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية العلمية للمعلم، والدكتور خالد أحمد عسيري مشرف شؤون المعلمين بتعليم عسير، كما جرى تكريم المعلمين والمعلمات الذين حققوا درجات عليا في مشروع الاستثمار الأمثل والحاصلين على جوائز عالمية وإقليمية ودولية.
يذكر أن قرابة 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة، احتفلت باليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، عبر منظومة من البرامج والأنشطة والفعاليات للاحتفال بقرابة ثلاثين ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي، وسط مشاركة فاعلة من الطلاب والطالبات.

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