126.25 ألفا حصيلة مخالفات ديربي تتذكرني

(MENAFN
- Al Watan) ما زالت إثارة ديربي الاتحاد والأهلي، الذي جمعهما، الجمعة الماضي، على إستاد الجوهرة بجدة، وعرف بعد اللقاء بديربي ((تتذكرني))، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكسبه قلعة الكؤوس 1/ صفر، مستمرة، إذ أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة عقوبات على القطبين، وبلغت العقوبات 126.25 ألف ريال على الناديين، وجاءت العقوبات، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وأوقع الجزء الأكبر من العقوبات على الاتحاد الذي غرم 78.75 ألف ريال نظير مخالفتين، فيما غرم الأهلي 47.5 ألف ريال نظير مخالفتين أيضا، واعتبرت اللجنة قرارين من القرارات الـ4 قابلة للاستئناف وآخرين غير قابلين له، وفق المادة ((144)) من لائحة الانضباط والأخلاق.
تأخر ثالث
غرامت اللجنة الاتحاد 18.75 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، بعد مخالفته للمادة ((62-1)) من لائحة الانضباط والأخلاق، لتأخر نزول لاعبيه إلى أرضية ملعب المباراة بين شوطي مواجهته أمام الأهلي، ولكون الحادثة تكررت للمرة الثالثة، وفقاً للمادة ((40)) من لائحة الانضباط والأخلاق.
رمي عبوات
عاقبت اللجنة العميد وجماهيره بغرامة مالية قدرها 60 ألف ريال على الاتحاد، نظير مخالفة المادة((51-2))، من لائحة اللجنة، بقيام جماهيره برمي 10 قوارير مياه تجاه الملعب، ولم تصب أحدا، واعتبرت القرار قابلا للاستئناف.
تأخر ثان
فرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال على الأهلي لمخالفته للمادة ((62-1)) من لائحة اللجنة لتأخر نزول لاعبيه إلى أرضية ملعب المباراة بين شوطي مواجهته أمام الأهلي، ولكون الحادثة تكررت للمرة الثانية، وفقاً للمادة ((40)) من لائحة الانضباط والأخلاق، واعتبرت اللجنة القرار غير قابل للاستئناف.
البطاقة التعريفية
غرمت اللجنة، مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله 30 ألف ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية، مما يعد مخالفة للمادة ((71-1)) من لائحة الانضباط والأخلاق والقرار قابلاً للاستئناف.
- 4 مخالفات وقع فيها العميد وقلعة الكؤوس بالديربي
- 126.25 ألف ريال إجمالي عقوبات المخالفات الـ4
- 78.75 ألف ريال نصيب الاتحاد من العقوبات
- 47.5 ألف ريال عقوبات فرضت على الأهلي
- قراران قابلان للاستئناف ومثلهما غير قابلان له
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