Tuesday, 10 October 2023 10:14 GMT

126.25 ألفا حصيلة مخالفات ديربي تتذكرني

10/10/2023 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ما زالت إثارة ديربي الاتحاد والأهلي، الذي جمعهما، الجمعة الماضي، على إستاد الجوهرة بجدة، وعرف بعد اللقاء بديربي ((تتذكرني))، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكسبه قلعة الكؤوس 1/ صفر، مستمرة، إذ أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة عقوبات على القطبين، وبلغت العقوبات 126.25 ألف ريال على الناديين، وجاءت العقوبات، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وأوقع الجزء الأكبر من العقوبات على الاتحاد الذي غرم 78.75 ألف ريال نظير مخالفتين، فيما غرم الأهلي 47.5 ألف ريال نظير مخالفتين أيضا، واعتبرت اللجنة قرارين من القرارات الـ4 قابلة للاستئناف وآخرين غير قابلين له، وفق المادة ((144)) من لائحة الانضباط والأخلاق.
تأخر ثالث
غرامت اللجنة الاتحاد 18.75 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، بعد مخالفته للمادة ((62-1)) من لائحة الانضباط والأخلاق، لتأخر نزول لاعبيه إلى أرضية ملعب المباراة بين شوطي مواجهته أمام الأهلي، ولكون الحادثة تكررت للمرة الثالثة، وفقاً للمادة ((40)) من لائحة الانضباط والأخلاق.
رمي عبوات
عاقبت اللجنة العميد وجماهيره بغرامة مالية قدرها 60 ألف ريال على الاتحاد، نظير مخالفة المادة((51-2))، من لائحة اللجنة، بقيام جماهيره برمي 10 قوارير مياه تجاه الملعب، ولم تصب أحدا، واعتبرت القرار قابلا للاستئناف.
تأخر ثان
فرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال على الأهلي لمخالفته للمادة ((62-1)) من لائحة اللجنة لتأخر نزول لاعبيه إلى أرضية ملعب المباراة بين شوطي مواجهته أمام الأهلي، ولكون الحادثة تكررت للمرة الثانية، وفقاً للمادة ((40)) من لائحة الانضباط والأخلاق، واعتبرت اللجنة القرار غير قابل للاستئناف.
البطاقة التعريفية
غرمت اللجنة، مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله 30 ألف ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية، مما يعد مخالفة للمادة ((71-1)) من لائحة الانضباط والأخلاق والقرار قابلاً للاستئناف.
- 4 مخالفات وقع فيها العميد وقلعة الكؤوس بالديربي
- 126.25 ألف ريال إجمالي عقوبات المخالفات الـ4
- 78.75 ألف ريال نصيب الاتحاد من العقوبات
- 47.5 ألف ريال عقوبات فرضت على الأهلي
- قراران قابلان للاستئناف ومثلهما غير قابلان له

MENAFN10102023000089011017ID1107221195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث