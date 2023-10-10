Tuesday, 10 October 2023 10:14 GMT

تحركات سعودية لحماية الشعب الفلسطيني بوقف التصعيد

10/10/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تؤكد الاتصالات التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصر عبدالفتاح السيسي، على بذل المملكة مزيد من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
كما تعكس هذه الاتصالات اهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان للأحداث في غزة والدور القيادي للمملكة في التعامل مع المستجدات التي تشهدها المنطقة.
وأيضا فإن هذه التحركات السعودية تؤكد على موقف المملكة الدائم والساعي لحماية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
كما يظهر موقف ولي العهد‬⁩ من الأحداث في غزة اهتمام المملكة بحياة المدنيين، وحرصها على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
ومنذ اندلاع الأحداث في غزة فقد كان موقف المملكة واضحا وحريصا على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وما تبذله من جهود واتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ينطلق من مكانتها ودورها المؤثر في المنطقة والعالم.
ويبرز تنسيق القيادة السعودية مع الأشقاء في الدول العربية، وتأكيدها على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ومنع اتساعه في المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، الدور المحوري للمملكة في إقليمياً ودولياً في التعامل مع المخاطر والتحديات التي تشهدها المنطقة.

MENAFN10102023000089011017ID1107221193

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