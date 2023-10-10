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الاحتلال الإسرائيلي يدمر 1200 وحدة سكنية في قطاع غزة

10/10/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت مؤسسات حقوقية في حصيلتها الأولية، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 1200 وحدة سكنية بشكل كلي، و13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة لتدمير عشرات المؤسسات الأهلية والحكومية.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل دخانية فسفورية، وقنابل ارتجاجية، شرق وشمال قطاع غزة.

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