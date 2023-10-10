الاحتلال الإسرائيلي يدمر 1200 وحدة سكنية في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Watan) وثقت مؤسسات حقوقية في حصيلتها الأولية، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 1200 وحدة سكنية بشكل كلي، و13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة لتدمير عشرات المؤسسات الأهلية والحكومية.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل دخانية فسفورية، وقنابل ارتجاجية، شرق وشمال قطاع غزة.
MENAFN10102023000089011017ID1107221192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.