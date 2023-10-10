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البيت الأبيض: إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لن يكون مفيدا

10/10/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لن يكون مفيدا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال لقناة MSNBC التلفزيونية: "لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى الأرض. لا أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".
وأضاف كيربي أنه من أجل منع تصعيد النزاع وحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزيز الوحدات الجوية في المنطقة.
وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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