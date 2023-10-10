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خنادق طويلة للدفن الجماعي في أفغانستان

10/10/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل رجال الإنقاذ والقرويون الأفغان الجهود للعثور على ناجين، وذلك بالحفر بين الأنقاض في مقاطعة هيرات الغربية بعد ثلاثة أيام من وقوع أحد أعنف الزلازل في المنطقة والذي خلف أكثر من 2000 قتيل.
وفي أماكن أخرى من هيرات، كان الناس يحفرون القبور لأحبائهم الذين قتلوا في زلزال السبت الذي بلغت قوته 6.3 درجات. وفي حقل قاحل في منطقة زيندا جان، قامت جرافة بإزالة أكوام من التراب لإفساح المجال أمام صف طويل من القبور.
وعلى بعد كيلومترات من التلال الترابية، لم يتبق سوى القليل من القرى باستثناء الأنقاض والجنازات.
وفي نايب رافي، وهي قرية كان عدد سكانها في السابق حوالي 2500 نسمة، قال الناس إنه لم يكن هناك أحد على قيد الحياة تقريبًا باستثناء الرجال الذين كانوا يعملون في الخارج عندما وقع الزلزال. وعمل الناجون طوال اليوم مع الحفارات لحفر خنادق طويلة للدفن الجماعي.

الأكثر تضررا
وذكرت الأمم المتحدة أن منطقة زيندا جان هي المنطقة الأكثر تضررا، حيث سقط فيها 1294 قتيلا و1688 جريحا. بالإضافة إلى ذلك، هناك 485 شخصًا – 191 رجلاً و294 امرأة في عداد المفقودين. وقالت الأمم المتحدة إن ست مدارس دمرت أيضا، وقالت طالبان إن ما يقرب من 2000 منزل في 20 قرية دمرت. ويوجد في المنطقة التي ضربها الزلزال مستشفى حكومي واحد فقط.
وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال كان على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات عاصمة الإقليم. وكان العديد من الهزات الارتدادية قوية، بما في ذلك الهزات التي وقعت يوم الإثنين والتي تسببت في خروج سكان المدينة من منازلهم مرة أخرى.

فصل الشتاء
وحذرت جماعات الإغاثة من أنه مع اقتراب فصل الشتاء، من المرجح أن تزيد الكارثة الجديدة من صعوبة تلبية احتياجات الناس الأساسية، مثل المأوى والغذاء والدواء.
ولم يتضح حجم المساعدات الخارجية التي وصلت إلى هيرات وكانت الاستجابة العالمية بطيئة.
وقد تعهدت باكستان بإرسال البطانيات والخيام والأدوية، كما أفادت التقارير أن الصين عرضت المساعدات النقدية وغيرها من أشكال المساعدات الإنسانية الطارئة.
وقالت حكومات أجنبية أخرى إنها ستعمل مع وكالات الإغاثة على الأرض للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإنعاش، وأطلق الأفغان حملات لجمع التبرعات.
ولم ترد السلطات في كابول على أسئلة حول حجم المساعدات التي وصلت من الخارج.
وحث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في بيان له، وسائل الإعلام على عدم الابتعاد عن أفغانستان. وقال بيان للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: ((إن تقاريرك يمكن أن تعيد الانتباه إلى أفغانستان والقصص غير المروية للشعب الأفغاني عن الصمود والاحتياجات)).

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