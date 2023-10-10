البذاءة توقف الغنام 4 مباريات

(MENAFN
- Al Watan) سيضطر النصر إلى فقدان لاعبه المميز وظهيره الأيمن، الدولي سلطان الغنام، لمدة 4 مباريات رسمية، نظير معاقبته من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإيقاف 4 مباريات، وتغريمه 40 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف، على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني، عقب نهاية مواجهة العالمي وأبها، التي انتهت بالتعادل 2/ 2، لحساب الجولة التاسعة، وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة، وثبوت مخالفته المادة ((49-1-1))، من لائحة الانضباط والأخلاق، كما غرمت اللجنة لاعب العالمي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 20 ألف ريال، لثبوت مخالفته للمادة ((63-2)) من لائحة الانضباط والأخلاق، برفضه الحضور إلى منطقة الإعلاميين بعد المباراة، وعدت القرار غير قابل للاستئناف، وغرمت المنسق الإعلامي بالنادي سعد الرفدان 20 ألف ريال لنزوله أرض الملعب، واسمه ليس مسجلا في كشف المباراة، مما يعد مخالفة للمادة ((66)) من لائحة اللجنة، والقرار غير قابل للاستئناف.
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