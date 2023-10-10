Tuesday, 10 October 2023 10:14 GMT

البذاءة توقف الغنام 4 مباريات

10/10/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سيضطر النصر إلى فقدان لاعبه المميز وظهيره الأيمن، الدولي سلطان الغنام، لمدة 4 مباريات رسمية، نظير معاقبته من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإيقاف 4 مباريات، وتغريمه 40 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف، على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني، عقب نهاية مواجهة العالمي وأبها، التي انتهت بالتعادل 2/ 2، لحساب الجولة التاسعة، وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة، وثبوت مخالفته المادة ((49-1-1))، من لائحة الانضباط والأخلاق، كما غرمت اللجنة لاعب العالمي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 20 ألف ريال، لثبوت مخالفته للمادة ((63-2)) من لائحة الانضباط والأخلاق، برفضه الحضور إلى منطقة الإعلاميين بعد المباراة، وعدت القرار غير قابل للاستئناف، وغرمت المنسق الإعلامي بالنادي سعد الرفدان 20 ألف ريال لنزوله أرض الملعب، واسمه ليس مسجلا في كشف المباراة، مما يعد مخالفة للمادة ((66)) من لائحة اللجنة، والقرار غير قابل للاستئناف.

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