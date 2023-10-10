Tuesday, 10 October 2023 10:13 GMT

الانتصار شرط تأهل الصالات

10/10/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي، إلى حجز مقعده في نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024، حينما يواجه نظيره منتخب إندونيسيا، على الصالة الخضراء بالدمام، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للتصفيات القارية، في مباراة مطالب خلالها بالانتصار ليتأهل للنهائيات.

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