الانتصار شرط تأهل الصالات

الانتصار شرط تأهل الصالات
التاريخ
10/10/2023 2:19:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي، إلى حجز مقعده في نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024، حينما يواجه نظيره منتخب إندونيسيا، على الصالة الخضراء بالدمام، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للتصفيات القارية، في مباراة مطالب خلالها بالانتصار ليتأهل للنهائيات.
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