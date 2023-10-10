Tuesday, 10 October 2023 10:13 GMT

المجمعة تحضر المدرسة

10/10/2023 2:19:32 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن الرياض معسكره في المجمعة، خلال فترة التوقف الحالية، تحت إشراف مدربه الجديد، البرازيلي أودير هيلمان، ويتضمن برنامج المعسكر 6 حصص تدريبية ومحاضرات فنية ولقاء وديا أمام الفيصلي.

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