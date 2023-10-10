القادسية يستعد بالقوة البدنية
التاريخ
10/10/2023 2:19:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب القادسية، الإنجليزي روبي فاولر، على رفع المعدل اللياقي والقوة البدنية لدى لاعبيه، وذلك خلال معسكر فارس الشرقية، الذي يقيمه حاليا في الدوحة، تحضيرا لاستئناف منافسات دوري Yelo.
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