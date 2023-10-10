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استشهاد مواطن شمال طولكرم متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ القبة الحديدية

10/10/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/استشهد المواطن علي محمد عليان (34 عاما) من بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ "القبة الحديدية" سقط على مدخل البلدة.

وقال رئيس بلدية باقة الشرقية وليد نظمي إن شظايا صاروخ القبة الحديدية الذي أطلقه الاحتلال تسببت باستشهاد الشاب عليان الذي كان يقف أمام منزله، وإصابة ستة مواطنين بينهم إصابتان حرجتان، فيما وصفت حالة الأربعة الآخرين بالمستقرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، إضافة لإلحاق أضرار في عدد من البنايات والمنازل.

وأضاف نظمي أنه من المقرر تشييع جثمان الشهيد عليان غدا الأربعاء.


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