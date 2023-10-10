اشتية خلال ترؤسه اجتماعا لـخلية المتابعة الحكومية: كارثة إنسانية تتهدد أهلنا في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن كارثة إنسانية تتهدد أهلنا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الرابع على التوالي، مطالبا بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية للقطاع.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا لخلية المتابعة الحكومية لتداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، بحضور جميع وزراء الاختصاص، تم خلاله الاستماع إلى تقارير حول تطورات العدوان الإسرائيلي المتدحرج على أهلنا في القطاع، في ضوء إعلان سلطات الاحتلال عن قطع خدمات الكهرباء والماء والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية التي أرسلتها الحكومة إلى أهلنا في القطاع بالتنسيق مع مصر الشقيقة، وما زالت تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح البري.

وقال رئيس الوزراء "إن اتصالات مكثفة يجريها سيادة الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".

ودعا رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، الذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة.

وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية، وضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت؛ معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وقدم وزراء المالية والاقتصاد والزراعة والعمل شرحا حول المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية ومدى توفرها في الأسواق، وتزويد أهلنا بالقطاع بكل ما يلزمهم من تلك المواد، وضمان توفير الأموال اللازمة لشراء كل ما يحتاجه أهلنا في القطاع من مواد غذائية وطبية، وكذلك توفير أماكن لإيواء مئات من عمال القطاع الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال ونقلتهم من أماكن عملهم في الداخل إلى الضفة، وتوفير فرص عمل كريمة لهم.

وقدم رئيسا سلطتي الطاقة والمياه تقريرا حول تأثير انقطاع الكهرباء على جميع مرافق الحياة في القطاع، وكذلك توقف محطات تحلية المياه والصرف الصحي عن العمل ما يهدد بكارثة إنسانية توجب تحركا دوليا عاجلا لإعادة خدمات الكهرباء والماء على نحو عاجل.

وستواصل خلية الأزمة اجتماعاتها يوميا لمتابعة تطورات العدوان والعمل على مواصلة الاتصالات للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع.



