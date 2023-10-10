Tuesday, 10 October 2023 10:13 GMT

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات جنوب طولكرم

10/10/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ‫طولكرم/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بعيار ناري في الكتف، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات مماثلة في محيط الجدار غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.


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