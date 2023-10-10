إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات جنوب طولكرم

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات جنوب طولكرم
التاريخ
10/10/2023 2:16:30 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بعيار ناري في الكتف، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات مماثلة في محيط الجدار غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.
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