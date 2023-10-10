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إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات في بيت أمر شمال الخليل

10/10/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقالت مصادر صحية ومحلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص الحي، نقلا إثرها إلى أحد المستشفيات.

كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز السام المسيل للدموع من قبل جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية في منطقة عصيدة.


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