رغم الحصار: مواد تموينية متوفرة كافية لعدة أشهر ومحروقات تصل بشكل يومي للمحافظات

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تقريرحياة حمدان - في ظل الأوضاع الراهنة في الوطن والعدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، فرضت قوات الاحتلال حصار واغلاق على محافظات الضفة الغربية كافة، ب اغلاق مداخل القرى والبلدات والمدن داخل المحافظات بالحواجز الترابية والحديدة والمكعبات الاسمنتيةوانتشار جنودها على النقاط العسكرية، عدا عن اغلاق الحواجز والمعابر بين المحافظات، ما أدى الى عرقلة تنقل المواطنين وتضرر عجلة الاقتصاد داخل هذه المحافظات وفي الوطن عموما.

في هذا التقرير نرصد اخر المستجدات حول الأوضاع الاقتصادية في بعض محافظات الوطن في الضفة والقدس، من رؤساء الغرف التجارية والصناعية فيها اللذين شكلوا لجان متابعة تشمل الجهات ذات الاختصاص للنظر في كل الأمور المتعلقة في قطاع الاقتصاد في ظل خوف شعبي من نقص في المواد التموينية والمحروقات.

في القدس تواصلنا مع لؤي الحسيني مدير غرفة التجارة والصناعة فيها، والذي أكد أن القدس تتأثر بالأوضاع الراهنة، وأشار الى ان أكثر القطاعات تضررا هو القطاع السياحي الذي تعتمد عليه القدس بشكل مباشر، مثل الفنادق ومكاتب الادلاء والمطاعم، وكل ماهو مرتبط ب سلسلة الانتاجات السياحية، ف بعدما كانت الحجوزاتبالفنادق ممتلئة لدرجة كبيرة، اليوم باتت الفنادق شبه فارغة وهناك الغاء لحجوزات اليوم وفي الفترة القادمة.

ونوه الحسيني الى أن: " المحال التجارية مغلقه بالذات في البلدة القديمة هناك تحديد للأعداد للداخلين للبلدة من قبل الاحتلال، وهذايؤثر على المشتريات ومبيعات المحال وتتكرر مأساة ما حدث في فترة جائحة كورونا، بمعنى ان هناك التزامات على التجار من ضرائبوايجارات لكن لا يوجد دخل وهذا يجعل المعادلة صعبة، ويدخل التاجرفي تحدي جديد، لذلك الإغلاقات والحصار وعدم دخول المستهلكينيؤثر بشكل مباشر وسلبي على التاجر المقدسي بالذات قي البلدةالقديمة".



واختتم:" يوجد مخزون تمويني كافي في المحافظة ككل، ولا يوجدانقطاع في الوقود والوضع مطمئن حاليا، لا يوجد ازمة في ظلالاوضاع الحالية، ولكن نلاحظ بعض التجار لا يلتزمون بالأسعار وهناكاحتكار وزيادة بسيطة على الأسعار، لكن نهيب تجارنا بضرورة الالتزام ب اخلاق شعبنا وان يعززوا صمودهم في هذا الوضع وان يراعواالاحوال العامة للناس".

حزبون:“الترشيد بالاستهلاك سيجنبنا أزمة اقتصادية”

وفي محافظة بيت لحم الى الجنوب من القدس، صرح رئيس غرفةالتجارة والصناعة فيها د. سمير حزبون الى ان اول قطاع تضرر فيبيت لحم هو القطاع السياحي لاسيما وإننا نقترب من اجواء عيدالميلاد.











وعلى خلفية الاغلاقات بين المحافظات وداخلها، قال حزبون: " هناكصعوبات من ناحية التصدير مما يخلق خسائر مباشرة للمصانعوالشركات المصدرة، وهناك اشكاليات لبعض التجار من ناحية المقاصة،خسائر تكبدوها نتيجة لإغلاق البنوك مما جرى استحقاق على دفعبعض الشيكات وما الى ذلك".

وبالنسبة للمخزون التمويني في المحافظة، أشار حزبون الى أن " قمناب نشر نشرتنا الشهرية حول ما هو متوفر حتى نهاية شهر ٩، نقومبذلك لأسباب مختلفة ومن ايام جائحة كورونا، والهدف هو السيطرةعلى السلع المطلوبة في السوق ولاسيما في الفترة الماضية كان اخوتنامن الداخل والقدس يقومون بالشراء من بيت لحم، لهذا كان يتطلب توفيرسلع ب كميات أكثر ب ٣٠ بالمئة من الوضع العادي، وحتى نضمنالتعامل في هذه السلع ضمن احتياجات السوق".

وتابع " يجب ان ننتبه الى ان بعض السلع لها تاريخ معين للانتهاء،وبالتالي عندما يقوم التجار بتكديس هذه السلع فهم سيخسرون خاصةإذا كانت كميات كبيرة، لكن بشكل عام نطمئن أن هناك سلع متوفرةلدينا لمدة ليست اقل من ٣ أشهر، مثل الرز والزيت والسكر، اما بالنسبةللطحين فقد تواصلنا مع الشركة الوطنية الفلسطينية ب رام الله حولتوفر الطحين وهناك شاحنات جاهزة وكل شيء مرتب وستدخل لناكميات اضافية".

واضاف:" اريد ان الفت الانتباه هنا الى أن المواطن يشتري ويخزنولكن يجب ان ينتبه الى ان هذا التخزين له تاريخ انتهاء، وايضا تصرف كهذا من الممكن ان يحرم البعض من ان يحصل على ما هو مطلوب،اما بالنسبة للوقود كذلك ما زلنا نستقبل كميات تقدر ب مئات الافاللترات منها يدخلنا يوميا، ذلك يعني انه غير مبرر لهذه الطوابير انتقف وتتمدد، فليأخذ كل شخص حاجته وليس أكثر منها".

وتابع: "نحن على متابعة مع كل الجهات لتوفير النواقص التي تحصل،حتى بالأيام العادية نقوم بجلب ٢٠ ألف دجاجة من الخليل، والبيضانتاجنا منه لا يكفي ونأتي به من مزارع من مناطق مختلفة، لديناخضار تستطيع ان تحتمل مثل البصل والثومة وبالتالي يتوفر منهاكميات حاليا، وهناك كميات اخرى نأتي بها من جنين وطوباس والاغوارمثل الخيار البندورة الموز وتوابعها، هذه فيها مشكله أن عمرها قصير أي من يومين الى ثلاثة أيام بعدها لا يشتريها المستهلك".

وأردف: "تم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية، تضم الجهات المعنيةمثل مديريات الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والارتباط المدنيالفلسطيني وجهازي المخابرات والوقائي، ونعمل على تقييم كل ما هومتوفر وما هو ناقص والاليات المطلوبة حتى نضمن توفير احتياجاتالمواطنين الأساسية بالدرجة الأولى، وباشرت عملها من أجل تأميناحتياجات السوق وفحص المخزون ومراقبة الأسعار وضمان حركةالشاحنات لتأمين حاجة المحافظة من مختلف المتطلبات وذلك على ضوءالإجراءات الإسرائيلية من تقطيع اواصر المحافظة وعزل القرى والمدن.

وعبر عن قلقه من الفترة القادمة، قائلا:" ما يقلقنا انه في حال امتدادهذه الحالة لفترة طويلة فسوف يكون هناك سلع ولن تكون هناكامكانية للشراء، بسبب عدم توفر امكانيات مالية وما يؤثر سلبا علىاقتصاد المحافظة والوطن ككل، نتمنى على المواطنين ترشيد الاستهلاكسواء في الغذاء او المحروقات".

ووجه حزبون دعوة للمواطنين بضرورة البقاء على تواصل مع الغرف التجارية في محافظاتهم وايصال آرائهم وانتقاداتهم والابلاغ عن أي مخالفة في عدم الالتزام ب اسعار السلع الاستهلاكية من قبل التجار للجهات المختصة.

الخليل:“ المواد التموينية الحالية تكفي لعدة أشهر، ونحاول حل مشكلة دخول الاعلاف”

وفي محافظة الخليل جنوبا والتي تعتبر من أكبر محافظات الوطن تجاريا، تواصلنا مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فيهاعبده إدريس، والذي طمأن بوجود مخزون تمويني جيد وكافي، وقال:“بالنسبة للمواد التموينية الأساسية، السلع موجودة

لعدة أشهر في كلالمحافظات، نطمئن اهلنا بذلك، هناك اشكالية في تنقل الشاحناتداخليا بين المحافظات بسبب الاغلاقات والخطورة على الطرقات، نحاولك اتحاد غرف ان نتواصل مع كل الغرف ووزارة الشؤون المدنية ووزارةالاقتصاد وكل الجهات المعنية حتى نؤمن كل شيء مطلوب بموضوعالنقل.”

وتابع: " لدينا مشاكل في موضوع دخول الاعلاف التي تعتمد عليهامصانع الالبان في الخليل، علما اننا بشكل يومي كانت تأتينا الاعلاف من المصانع داخل إسرائيل والمخزون لدينا عادة يكفي ليومين وليس اكثر ومع اغلاق المعابر يصعب وصوله لكننا نحاول جهدنا حل هذا الامر، نطمئن أهلنا بوجود المواد الغذائية وبالنسبة للهلع والتخزين هذاموضوع خطير لان التخزين الخطأ يؤدي الى فساد هذه المنتجات بسببتاريخ الانتهاء، لذلك ننصح الجميع التواصل معنا وان يطمأن ان الامورستفرج وأننا على متابعة لتوفير ما يمكن بما يتعلق بالسلع الاساسيةوبالنسبة للمحروقات هي متوفرة ونتواصل مع هيئة البترول بشكل مستمر.".

وكان مدير عام هيئة البترول مجدي أبو بكر قد صرح ب أن الوقود متوفر في كافة المحافظات الفلسطينية، ويتم تزويد السوق بكميات تكفي الاحتياج.



