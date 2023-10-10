برازيلية تؤسس شركة استشارية لصقل المظهر في الخليج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – كانت كاميلا روشا (في الصورة أعلاه) التي تبلغ من العمر اليوم 30 عامًا تضطلع بمهنتها كاستشارية في صقل المظهر عندما استُدعيت لإلقاء محاضرة في أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة .

وتتذكر كاميلا قائلة:“تلقيت الدعوة الأولى في أواخر عام 2021 لكن لم أستطع أن ألبي الدعوة بسبب ضيق وقتي، ثم استُدعيت مجددًا في عام 2022 ولم أستطع رفض الدعوة، فهم كانوا يرغبون بحضوري لأنهم كانوا معجبون بأسلوب عملي، فأنا لا أطلق أحكامًا مسبقة على عملائي.”

وفي آذار/ مارس من العام الماضي وصلت سيدة الأعمال البرازيلية إلى دبي للتحدث في إحدى الفعاليات التي كانت تُقام على هامش المعرض العالمي“إكسبو

كاميلا روشا: موهبة اكتشاف الأنماط الشخصية

2020 دبي”، ومن خلال شبكة العلاقات التي كوّنتها في تلك المناسبة بدأت في تقديم خدماتها الاستشارية في صقل المظهر لعملاء عرب .

وتقول كاميلا إنها تأقلمت بسهولة منذ المرة الأولى التي وطئت فيها قدماها الأراضي العربية، فلا الملابس ولا الأطعمة ولا المناخ شكلت تحديًا بالنسبة لها، وبعد تلك الزيارة حققت استشاراتها نجاحًا كبيرًا فذاع صيت أعمالها وعبرت الحدود ووصلت إلى قطر .

وتردف كاميلا قائلةً:“أحببت قطر بشدة لدرجة أنني انتقلت للسكن فيها في هذا العام، وعندما أرتدي اللباس التقليدي هنا أبدو تمامًا كالمواطنين، حتى في نظر القطريين. أنا أتواصل بالإنكليزية هنا لكنني أرغب كثيرًا بتعلم اللغة العربية في القريب العاجل، فالمواطنات هنا لا يلبسن ملابس قصيرة أو فاضحة لذلك كان علي أن أوفّق بين ما أعرفه مسبقًا وما تعلمته من تقنيات استشارية جديدة لكي أتمكن من خدمتهن بشكل أفضل”.

ومع أنها تقدم خدماتها اليوم لعملاء في لبنان والسعودية فإنها تضع نصب عينيها تعزيز أعمالها القائمة مع الأجانب والعرب الذين يعيشون في قطر والإمارات بحلول عام 2024، وتوضح إن“هذان البلدان هما بمثابة بوابة عبور إلى باقي بلدان الشرق الأوسط، فأنا أعتقد أنه بعد توسيع أعمالي فيهما ستنتشر علامتي التجارية بشكل تلقائي”.

وتتسع آفاق عمل كاميلا لتطال أكثر من تغيير نمط الملابس، فهي تحمل لواء تسهيل حياة الرجال والنساء الناجحين أو الصاعدين في حياتهم المهنية.

وتضيف كاميلا إن“عملائي يتمتعون بذكاء شديد وكفاءة عالية ومن الطبيعي جدًا أن لا يمتلكوا متسعًا من الوقت للاهتمام بمظهرهم الخارجي وأن لا يكون لديهم فكرة عما يناسبهم أكثر، وبعد الأخذ باستشارتي يتعلمون مثلًا أنه بإمكانهم شراء كميات أقل بجودة أعلى وأن يتوقفوا عن إضاعة الوقت لتحضير أنفسهم للخروج، كل ذلك من دون أن يتخلوا عن استخدام العناصر التي تشكل جزءًا من أسلوبهم الشخصي.”

تساعد الاستشارات العميل على تكوين أفضل نسخة من نفسه في المجالات الثلاث الأكثر أهميةً في حياته: الاجتماعية والمهنية والشخصية. وتؤكد كاميلا إنه“في البداية يملأ العميل استبيانًا حول نمط هندامه، ثم أجري تقييمًأ لخزانة ملابسه لأحدد ما الذي يمكنه المضي باستخدامه وما الذي يحتاج إلى التصليح وما الذي لا يناسبه”، وبعد إجراء بضعة اختبارات، بما في ذلك اختبارات الألوان (التي تحدد الألوان التي تناسب شخصًا معينًا أكثر من غيرها)، تساعد كاميلا العميل على شراء ملابس جديدة.

وفضلًا عن الملابس، من الشائع أن تغير بعض العميلات طريقة وضعهن لمساحيق التجميل، أو أن يغير بعض العملاء طريقة إطلاق لحيتهم على سبيل المثال. وفي بعض الحالات، واعتمادًا على الهدف النهائي الذي يسعى لتحقيقه العميل، قد يوصي الطبيب المختص بالتدخلات الجراحية.

صقل المظهر الخارجي للعملاء

كاميلا في الإمارات

وُلدت كاميلا في فيسنتينا ونشأت فيها، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو ستة آلاف نسمة وتقع في المناطق الداخلية لولاية ماتو غروسو دو سول، ومع أن مجلات الموضة لم تكن متاحة أمامها لسنوات عدة فلطالما كان الفن جزءًا لا يتجزأ من حياتها منذ طفولتها”.

وفي هذا الصدد تفيد:“منذ نعومة أظافري لطالما كنت أهوى الرسم، وعندما كبرت قليلًا تعلمت الخياطة على ماكينة جدتي. في البداية كنت أحب أن أخيط فساتين لألعابي، لكن عندما أصبحت مراهقة صرت أخيط ثيابًا لنفسي، كما كنت استمتع في مساعدة قريباتي على اختيار الملابس المناسبة للخروج”.

وبعد تخرجها من الثانوية العامة حصلت على وظيفة في أحد المصارف في بلدتها، وغيرت نمط ملابسها بهدف إعطاء انطباع أكثر ثقة عن نفسها، أما اختيارها لتخصصها الجامعي فجاء تحت تأثير من عائلتها التي كانت تضم الكثير من المحامين.

وهكذا بدت حياة كاميلا بعيدة أكثر فأكثر عن الفن إلى أن اتخذت منعطفًا غيّر مجرى حياتها، فهي لم تكن راضيةً عن تخصصها الجامعي لذلك تخلت عن الدراسة قُبيل تقديم مشروع التخرج.

الاستشارية في قطر، مكان سكنها الحالي

“بين 21 و22 عامًا من العمر بدأت أبيع المستحضرات التجميلية لشركة أميركية متعددة الجنسيات، واتهمتني عائلتي بالجنون إلا أنني صمدت. وفي سن الثالثة والعشرين، وبعد أن خضعت لدورات تدريبية في مجال استشارية صقل المظهر، بدأت بالعمل في هذا المجال إلى جانب عملي في الشركة متعددة الجنسيات. في البداية كنت أقدم الاستشارات لصديقاتي، لكن بعد عامين ازدهرت الأعمال فتركت عملي في الشركة وتفرغت للعمل كمستشارة صقل المظهر بشكل كامل”.

ولأن الناس في مسقط رأسها لم يأخذوا عملها على محمل الجد انتقلت كاميلا إلى ساو جوزيه دو ريو بريتو في سن السابعة والعشرين. وللتعمق أكثر في مهنتها خضعت لدورتين تدريبيتين حول السلوك الاجتماعي وفن تجميل المُحيّا، وأصبحت متخصصة في التلوين أيضًا. ومع ازدياد عدد العملاء الذين يعيشون في ساو باولو نقلت كاميلا مكان سكنها من جديد.

وتقول سيدة الأعمال إنها“في خلال فترة الجائحة، وبعد أن صقلت المظهر الخارجي لبعض الشخصيات العامة الشهيرة، زاد الطلب على خدماتي بشكل كبير حتى ذاع صيتي ووصل إلى البلدان العربية”.

وفي حزيران/ يونيو من العام الحالي أنشأت كاميلا شركتها وأطلقت عليها اسم“كا.رو. إيماج” (Ca Image ). واليوم، فضلًا عن كونها شركة برازيلية ريادية في المجال الاستشاري فهي تضم مستشارين رئيسين آخرين يقدمان المساعدة في العمليات اليومية.

التقرير بقلم ريبيكا فيتوري، خاص بوكالة الأنباء العربية البرازيلية

ترجمته من البرتغالية مريم موسى













الأرشيف الشخصي الأرشيف الشخصي الأرشيف الشخصي الأرشيف الشخصي