الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تحيي الجدل حول حماس في سويسرا المحايدة

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MENAFN - Swissinfo) Français (fr) Le conflit israélo-palestinien ravive le débat sur le Hamas en SuisseEnglish (en) Israeli-Palestinian war revives Hamas debate in neutral Switzerland (الأصلي)Pусский (ru) Должна ли Швейцария признать боевиков ХАМАС террористами?日本語 (ja) ハマスをテロ組織に認定すべきか イスラエル急襲で再び揺れるスイスItaliano (it) La guerra israelo-palestinese riaccende il dibattito su Hamas in Svizzera

ويستمر القتال في عدة مواقع بالقرب من غزة بعد يوميْن من هجوم مباغت شنّه مقاتلو حركة حماس على المستعمرات الإسرائيلية. وأدّى القتال حتى الآن إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف على الجانبين، واحتجاز عشرات الرهائن. ويعدّ هذا الهجوم على إسرائيل الأعنف من نوعه منذ الهجوم المصري والسوري في حرب أكتوبر 1973، قبل خمسين عامًا بالضبط. وردّا على ذلك قصفت طائرات ومروحيات ومدفعية إسرائيلية أكثر من 500 هدفا في قطاع غزة حسب ما ذكرت رويترز يوم الإثنيْن.

في غضون ذلك،أمر وزير الدفاع الإسرئيلي يوآف غالانت بفرض "حصار كامل" على غزّة، قائلا إن إسرائيل ستقطع الكهرباء، وتمنع دخول المواد الغذائية والوقود، (وهي أفعال يجرّمها القانون الدولي). في نفس الوقت طالبت الأمم المتحدة بالسماح لها بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.

وعقد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخمسة عشر يوم الأحد اجتماعا طارئا طالبت خلاله الولايات المتحدة جميع الأعضاء بـ"إدانة "الهجمات التي شنتها حماس"، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري.

وخلال اجتماع مجلس الأمن، أدانت سويسرا التي تشغل مقعدا غير دائمرابط خارجي الهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون بما في ذلك "الأعمال الإرهابية" وإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، بحسب بيانرابط خارجي يوم الاحد. ودعت إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، ووقف تصعيد العنف. وأعربت في الوقت نفسه عن أسفها لجميع الضحايا المدنيين ودعت إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

لماذا لا تعتبر سويسرا حماس فصيلا إرهابيا؟

على عكس الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، لم تعلن سويسرا المحايدة حماس منظمةً إرهابية. وليس لدى الكنفدرالية قائمة بالمنظمات الإرهابية خاصة بها. وهي تجادل بأنها تطبّق فقط عقوبات من مجلس الأمن الدولي، الذي لم يصنّف حماس على أنها جماعة إرهابية.

وتتواصل سويسرا، من أجل تحقيق أهدافها في مجال تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، مع جميع الأطراف المعنية بتعزيز الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك بين الفصائل الفلسطينية مثل فتح وحماس. ومن شأن تصنيف أحد هذه الفصائل كمنظمة إرهابيةأن يحول دون أي اتّصال مباشر معها.

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