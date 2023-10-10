الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تحيي الجدل حول حماس في سويسرا المحايدة

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Le conflit israélo-palestinien ravive le débat sur le Hamas en Suisse
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Israeli-Palestinian war revives Hamas debate in neutral Switzerland (الأصلي)
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Должна ли Швейцария признать боевиков ХАМАС террористами?
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ハマスをテロ組織に認定すべきか イスラエル急襲で再び揺れるスイス
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La guerra israelo-palestinese riaccende il dibattito su Hamas in Svizzera
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ويستمر القتال في عدة مواقع بالقرب من غزة بعد يوميْن من هجوم مباغت شنّه مقاتلو حركة حماس على المستعمرات الإسرائيلية. وأدّى القتال حتى الآن إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف على الجانبين، واحتجاز عشرات الرهائن. ويعدّ هذا الهجوم على إسرائيل الأعنف من نوعه منذ الهجوم المصري والسوري في حرب أكتوبر 1973، قبل خمسين عامًا بالضبط. وردّا على ذلك قصفت طائرات ومروحيات ومدفعية إسرائيلية أكثر من 500 هدفا في قطاع غزة حسب ما ذكرت رويترز يوم الإثنيْن.
في غضون ذلك،أمر وزير الدفاع الإسرئيلي يوآف غالانت بفرض "حصار كامل" على غزّة، قائلا إن إسرائيل ستقطع الكهرباء، وتمنع دخول المواد الغذائية والوقود، (وهي أفعال يجرّمها القانون الدولي). في نفس الوقت طالبت الأمم المتحدة بالسماح لها بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.
وعقد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخمسة عشر يوم الأحد اجتماعا طارئا طالبت خلاله الولايات المتحدة جميع الأعضاء بـ"إدانة "الهجمات التي شنتها حماس"، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري.
وخلال اجتماع مجلس الأمن، أدانت سويسرا التي تشغل مقعدا غير دائمرابط خارجي الهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون بما في ذلك "الأعمال الإرهابية" وإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، بحسب بيانرابط خارجي يوم الاحد. ودعت إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، ووقف تصعيد العنف. وأعربت في الوقت نفسه عن أسفها لجميع الضحايا المدنيين ودعت إلى احترام القانون الإنساني الدولي.
لماذا لا تعتبر سويسرا حماس فصيلا إرهابيا؟
على عكس الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، لم تعلن سويسرا المحايدة حماس منظمةً إرهابية. وليس لدى الكنفدرالية قائمة بالمنظمات الإرهابية خاصة بها. وهي تجادل بأنها تطبّق فقط عقوبات من مجلس الأمن الدولي، الذي لم يصنّف حماس على أنها جماعة إرهابية.
وتتواصل سويسرا، من أجل تحقيق أهدافها في مجال تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، مع جميع الأطراف المعنية بتعزيز الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك بين الفصائل الفلسطينية مثل فتح وحماس. ومن شأن تصنيف أحد هذه الفصائل كمنظمة إرهابيةأن يحول دون أي اتّصال مباشر معها.
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