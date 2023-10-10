وزير الدفاع الروسي يتفقد الإنتاج في مصنع ألماس أنتاي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة مصنع "ألماس أنتاي" للصناعات الدفاعية الجوية-الفضائية في مدينة أوليانوفسك.



وتفقد الوزير ورش إنتاج أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات متوسطة المدى "بوك-إم3" والتي أظهرت وتظهر كفاءة رفيعة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وخلال الزيارة أفاد مدير المصنع بجاهزية النقل المبكر لطلبيات وزارة الدفاع من المصنع، حيث سيتم تسليم القوات المسلحة في أكتوبر الجزء الثاني من الطلبية التي تم تسليم الجزء الثاني منها قبل الموعد المحدد.



وأشار مدير المصنع إلى أن موظفيه والبنية التحتية جاهزة لزيادة أحجام الإنتاج للطلبيات المخطط لها في عامي 2024-2025، وقد منح وزير الدفاع موظفي المؤسسة الذين قاموا بمهام خدمة وإصلاح المعدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة أوسمة وجوائز.



وقال وزير الدفاع: "أيها الرفاق والزملاء الأعزاء! لقد جئت إلى هنا خصيصا لأقول شكرا لكم على عملكم، سواء هنا في ورش عمل هذا المشروع الرائع، وبالطبع هناك على خط المواجهة، حيث تبذل أيديكم الكثير للتأكد من أن أنظمة الدفاع الجوي لدينا هي الأكثر فعالية، والأهم من ذلك، أنها تصل في الموعد المناسب بعد الإصلاحات، وبعد الصيانة".

RT