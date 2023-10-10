وزير الدفاع الروسي يتفقد الإنتاج في مصنع ألماس أنتاي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة مصنع "ألماس أنتاي" للصناعات الدفاعية الجوية-الفضائية في مدينة أوليانوفسك.
وتفقد الوزير ورش إنتاج أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات متوسطة المدى "بوك-إم3" والتي أظهرت وتظهر كفاءة رفيعة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
وخلال الزيارة أفاد مدير المصنع بجاهزية النقل المبكر لطلبيات وزارة الدفاع من المصنع، حيث سيتم تسليم القوات المسلحة في أكتوبر الجزء الثاني من الطلبية التي تم تسليم الجزء الثاني منها قبل الموعد المحدد.
وأشار مدير المصنع إلى أن موظفيه والبنية التحتية جاهزة لزيادة أحجام الإنتاج للطلبيات المخطط لها في عامي 2024-2025، وقد منح وزير الدفاع موظفي المؤسسة الذين قاموا بمهام خدمة وإصلاح المعدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة أوسمة وجوائز.
وقال وزير الدفاع: "أيها الرفاق والزملاء الأعزاء! لقد جئت إلى هنا خصيصا لأقول شكرا لكم على عملكم، سواء هنا في ورش عمل هذا المشروع الرائع، وبالطبع هناك على خط المواجهة، حيث تبذل أيديكم الكثير للتأكد من أن أنظمة الدفاع الجوي لدينا هي الأكثر فعالية، والأهم من ذلك، أنها تصل في الموعد المناسب بعد الإصلاحات، وبعد الصيانة".
RT
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