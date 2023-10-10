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بعد تحذير القسام باخلاء عسقلان .. وسم الساعة الخامسة يتصدر منصة إكس

10/10/2023 10:15:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر وسم #الساعة_الخامسة منصة التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقاً ، وذلك بعد التحذير الصادر من كتائب القسام إلى سكان مدينة عسقلان بضرورة إخلائها.


وفي التفاصيل، أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في بيان قوي اللهجة اليوم الثلاثاء، قائلاً: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة حتى الساعة الخامسة مساءً لمغادرتها، وقد اعذر من انذر ".
كما وتصدر وسم عملية #طوفان_الاقصى لليوم الرابع على التوالي منصة التواصل "اكس"




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