Tuesday, 10 October 2023 06:14 GMT

حزب الاتحاد الوطني الأردني: القطاع النسائي للحزب ينظم وقفة تضامنية في مدينة الرصيفة دعماً لأهل غزة

10/10/2023 10:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقام القطاع النسائي لحزب الاتحاد الوطني الأردني وقفة تضامنية نصرةً لأهل غزة، في مدينة الرصيفة اليوم.

تأتي هذه الوقفة ردًا على الأحوال الصعبة التي يواجهها أهل غزة.
شهدت الوقفة مشاركة فاعلة من نساء مدينة الرصيفة والمناطق المجاورة، حيث أعربن عن تضامنهن الكامل مع إخوانهن في غزة ورفعن شعارات تعبر عن الوحدة الوطنية والتضامن الأردني الذي يتبناه حزب الإتحاد الوطني الأردني مع الشعب الفلسطيني.
وقد تميزت الوقفة بفعاليات دينية، حيث تم إهداء نسخ من المصحف الشريف ومسابح على المشاركات، مؤكدين على الرابط الروحي والديني الذي يجمع الأمة الإسلامية.




















MENAFN10102023000208011052ID1107220530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث