لإنقاص وزنك بسهولة .. 8 أغذية عليك تجنبها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يهتم الكثيرون بالحفاظ على وزن صحي لأجسامهم، ويقوم البعض باتباع حميات غذائية بينما يتجه البعض الآخر إلى ممارسة التمارين الرياضية، ويميل آخرون إلى أساليب أخرى لإنقاص الوزن أو لمنع اكتساب المزيد من الكيلوغرامات.

ويوصي الخبراء، وفقًا لما نشره موقع India Times، بتجنب تناول العناصر الغذائية التالية للتخلص من دهون البطن بما يعود بفوائد متعددة على الصحة العامة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن الزائد:

1. اللحوم الحمراء

إن اللحوم الحمراء، على الرغم من محتواها من الفيتامينات والبروتينات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة فيها. يمكن أن يعطل تناول اللحوم الحمراء عملية الهضم ويسبب زيادة الوزن.



2. حبوب ذرة

على الرغم من كونها نباتية، فإن الذرة ذات السعرات الحرارية العالية، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتشجيع تراكم الدهون عند تناولها بشكل مفرط.



3. السكر المكرر

يقدم السكر المكرر سعرات حرارية فارغة بلا أدنى قيمة غذائية. إن المشروبات السكرية، المحملة بالسكر المكرر، تزيد من حمولة الكبد، وتحول الفركتوز الزائد إلى دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

4. الحبوب المكررة

تفتقر الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض إلى العناصر الغذائية وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يعزز تخزين الدهون، خاصة حول البطن.



5. الفواكه عالية الفركتوز

في حين أن الفواكه غنية بالمغذيات، فإن هناك أصنافا عالية الفركتوز مثل الليتشي والكرز والمانجو. يمكن يؤدي تناول الفواكة عالية الفركتوز إلى تراكم دهون البطن. ينصح الخبراء بالاعتدال وعدم الإفراط في تناول الفواكة عالية الفركتوز ويوصون بالحرص على تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة.



6. الأطعمة عالية الصوديوم

يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس الماء، مما يعيق الحصول على بطن مسطحة، وإن العديد من الأطعمة المعلبة والمحفوظة تكون محملة بمستويات عالية من الصوديوم.

7. الدهون المتحولة

وفقًا لأبحاث جامعة ويك فورست، تقوم الدهون المتحولة، الموجودة في الأطعمة المصنعة مثل البسكويت ورقائق البطاطس، بنقل الدهون إلى منطقة البطن، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الدهون.



8. القهوة ذات السعرات العالية

تحتوي القهوة على العديد من المواد النشطة بيولوجيا، بما يشمل الكافيين. ولكن تحتوي القهوة، في الوقت ذاته، على كمية كبيرة من الكريمة والسكر مما يؤدي إلى زيادة في عدد السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يمكن أن يساهم في زيادة الوزن. لذا، ينصح الخبراء بتناول القهوة السوداء بدون إضافات السكر والحليب والكريمة للفوز بالفوائد وتجنب السلبيات.

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