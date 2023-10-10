Tuesday, 10 October 2023 06:14 GMT

أنا معك يا أمي .. طفل يحتضن والدته المصابة بعد نجاتهما من القصف الإسرائيلي -فيديو

10/10/2023 10:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثّق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلًا يحتضن والدته بعد أن تم انتشالهما من تحت الركام نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي التفاصيل، يُظهر مقطع الفيديو الطفل وهو يحتضن والدته المصابة بعد أن نجوا من هجوم إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لحين صعودهما الى سيارة الاسعاف .
ويستمر القصف الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي مخلفاً اكثر من 700 شهيد

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