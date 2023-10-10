أنا معك يا أمي .. طفل يحتضن والدته المصابة بعد نجاتهما من القصف الإسرائيلي -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثّق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلًا يحتضن والدته بعد أن تم انتشالهما من تحت الركام نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي التفاصيل، يُظهر مقطع الفيديو الطفل وهو يحتضن والدته المصابة بعد أن نجوا من هجوم إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لحين صعودهما الى سيارة الاسعاف .
ويستمر القصف الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي مخلفاً اكثر من 700 شهيد
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