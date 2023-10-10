واشنطن تعرض على الاحتلال خبراء لتحرير الرهائن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إلى أن واشنطن عرضت خبراء لتحرير رهائن الاحتلال لدى المقاومة.



وقال كيربي، لوسائل إعلام أميركية، إن الولايات المتحدة عرضت على الاحتلال توفير خبراء لتحرير الرهائن، مضيفا أنه لا يوجد خطط لوضع جنود أميركيين على الأرض لمساعدة الاحتلال في استعادة الرهائن.

وأشار إلى إن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه اليوم الثلاثاء سيحدد الملامح الخاصة بكيفية مضي واشنطن قدما في الوقوف مع الاحتلال.



وبين أن بايدن سيتحدث عن حزمة المساعدات الأمنية التي في طريقها للاحتلال، منوهاً إلى أن 11 أميركيا قتلوا في ويتوقع أن يزداد هذا العدد.

وأوضح أن الولايات المتحدة تبحث حماية الجالية اليهودية في أميركا، والعمل على التأكد من أن الاحتلال لديه ما يلزم للدفاع عن نفسها.

