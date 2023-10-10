Tuesday, 10 October 2023 06:14 GMT

واشنطن تعرض على الاحتلال خبراء لتحرير الرهائن

10/10/2023 10:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إلى أن واشنطن عرضت خبراء لتحرير رهائن الاحتلال لدى المقاومة.


وقال كيربي، لوسائل إعلام أميركية، إن الولايات المتحدة عرضت على الاحتلال توفير خبراء لتحرير الرهائن، مضيفا أنه لا يوجد خطط لوضع جنود أميركيين على الأرض لمساعدة الاحتلال في استعادة الرهائن.
وأشار إلى إن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه اليوم الثلاثاء سيحدد الملامح الخاصة بكيفية مضي واشنطن قدما في الوقوف مع الاحتلال.


وبين أن بايدن سيتحدث عن حزمة المساعدات الأمنية التي في طريقها للاحتلال، منوهاً إلى أن 11 أميركيا قتلوا في ويتوقع أن يزداد هذا العدد.
وأوضح أن الولايات المتحدة تبحث حماية الجالية اليهودية في أميركا، والعمل على التأكد من أن الاحتلال لديه ما يلزم للدفاع عن نفسها.

MENAFN10102023000208011052ID1107220525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث