Tuesday, 10 October 2023 06:14 GMT

الاتحاد يجهز حجازي من أجل كأس العالم للأندية

10/10/2023 10:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ نادي الاتحاد تحضير قلب دفاعه المصري المخضرم أحمد حجازي من أجل المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.
الاتحاد يعاني على مستوى الدفاع بسبب اصابة حجازي بالرباط الصليبي في الموسم الماضي وأحمد شراحيلي بنفس الإصابة في الموسم الحالي.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 ديسمبر المقبل بداية من الدور التمهيدي، حتى يوم 22 من نفس الشهر.
وطلب نونو سانتو مدرب الاتحاد من الطاقم الطبي للفريق تجهيز أحمد حجازي المصاب، من أجل الاستعانة بمجهوداته في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في السعودية.
وينتظر أن يلعب الاتحاد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي والفائز من المواجهة سيلعب ضد الأهلي في ربع نهائي المسابقة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10102023000208011052ID1107220524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث