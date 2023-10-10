Tuesday, 10 October 2023 06:14 GMT

فيديو .. هروب جماعي لسكان عسقلان قبيل مهلة الساعة الخامسة

10/10/2023 10:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثَّق مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس" لحظة هروب مجموعة من سكان مدينة عسقلان، بعد التحذير الصادر من كتائب القسام بضرورة إخلائها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم .
وفي التفاصيل، يُظهر مقطع الفيديو لحظة هروب مجموعة من سكان عسقلان باتجاه المطار، خوفًا من التهديد الذي أطلقته كتائب القسام والمتعلق بضرورة إخلاء المدينة قبل الساعة الخامسة مساءً.
وكانت كتائب القسام قد أصدرت بيانًا جاء فيه: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة حتى الساعة الخامسة مساءً لمغادرتها، وقد اعذر من انذر".

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