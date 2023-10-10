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خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني بحفل افتتاح الألعاب البارالمبية

10/10/2023 10:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختارت اللجنة البارالمبية الأردنية، اللاعب عبد الكريم خطاب واللاعبة ثروت حجاج لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كما سيشارك اللاعب جميل الشبلي في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية.
واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية مع أعضاء البعثة المشاركة في الألعاب الآسيوية بحضور الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية وسليمان الروسان نائب الرئيس وعامر الشعار الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية وإبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية.
وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبو ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.
ومن المقرر أن تغادر البعثة الأردنية التي ستمثلها 4 رياضات هي كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى، أرض الوطن السبت المقبل.

ملاعب

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