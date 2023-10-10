خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني بحفل افتتاح الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختارت اللجنة البارالمبية الأردنية، اللاعب عبد الكريم خطاب واللاعبة ثروت حجاج لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كما سيشارك اللاعب جميل الشبلي في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية.
واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية مع أعضاء البعثة المشاركة في الألعاب الآسيوية بحضور الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية وسليمان الروسان نائب الرئيس وعامر الشعار الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية وإبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية.
وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبو ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.
ومن المقرر أن تغادر البعثة الأردنية التي ستمثلها 4 رياضات هي كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى، أرض الوطن السبت المقبل.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN10102023000208011052ID1107220522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.