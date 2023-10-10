موعد السوبر الإيطالي في الرياض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شبكة“سكاي ايطاليا” عن موعد كأس السوبر الإيطالي في العاصمة الرياض وذلك في يناير المقبل بتواجد 4 أندية.
وينتظر أن يقام نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي يومي 21 و 22 من يناير المقبل، على أن تلعب المباراة النهائية في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
وستقام النسخة المقبلة من السوبر الايطالي في العاصمة الرياض بمشاركة أندية نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا.
يذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت كأس السوبر الايطالي في 3 نسخ سابقة أعوام 2018 و 2019 و 2022.
ملاعب
MENAFN10102023000208011052ID1107220521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.