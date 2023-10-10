Tuesday, 10 October 2023 06:13 GMT

موعد السوبر الإيطالي في الرياض

10/10/2023 10:15:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شبكة“سكاي ايطاليا” عن موعد كأس السوبر الإيطالي في العاصمة الرياض وذلك في يناير المقبل بتواجد 4 أندية.
وينتظر أن يقام نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي يومي 21 و 22 من يناير المقبل، على أن تلعب المباراة النهائية في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
وستقام النسخة المقبلة من السوبر الايطالي في العاصمة الرياض بمشاركة أندية نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا.
يذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت كأس السوبر الايطالي في 3 نسخ سابقة أعوام 2018 و 2019 و 2022.

ملاعب


MENAFN10102023000208011052ID1107220521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث