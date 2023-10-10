إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

MENAFN - Al Wakeel News)أصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت اليوم الثلاثاء، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.



وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد الشاب محمد حماد، تخللها إطلاق الرصاص الحي والمعدني والغاز السام بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتلت سطح منزل المواطن الفلسطيني عيسى أبو الخيران، ونصبت القناصة عليه.

