القوات الروسية تتقدم قرب أفديفكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحدث موقع "Military Chronicle" عن الوضع السائد في اتجاه أفديفكا بجمهورية جمهورية دونيتسك الشعبية، وأشار إلى تقدم وحدات الجيش الروسي هناك.
وأشار الموقع، إلى أنه منذ صباح 10 أكتوبر، قامت المدفعية والطيران الحربي الروسي بتوجيه ضربات نارية مركزة على مواقع القوات الأوكرانية في الاتجاه المشار إليه.
ووفقا للموقع، يتم خلال ذلك استهداف الفصائل الأوكرانية المتركزة داخل دائرة نصف قطرها 25-40 كلم من أفديفكا.
ونوه الموقع بأن المدفعية الصاروخية الروسية دمرت مواقع ومستودعات للجيش الأوكراني في أفديفكا نفسها والمنطقة الصناعية لمصنع فحم الكوك، وكذلك في المراكز السكنية القريبة، بما في ذلك أوشيريتينو وأومانسكوي ونيتايلوفو وغيرها.
روسيا اليوم
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