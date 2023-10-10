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القوات الروسية تتقدم قرب أفديفكا

10/10/2023 10:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحدث موقع "Military Chronicle" عن الوضع السائد في اتجاه أفديفكا بجمهورية جمهورية دونيتسك الشعبية، وأشار إلى تقدم وحدات الجيش الروسي هناك.
وأشار الموقع، إلى أنه منذ صباح 10 أكتوبر، قامت المدفعية والطيران الحربي الروسي بتوجيه ضربات نارية مركزة على مواقع القوات الأوكرانية في الاتجاه المشار إليه.

ووفقا للموقع، يتم خلال ذلك استهداف الفصائل الأوكرانية المتركزة داخل دائرة نصف قطرها 25-40 كلم من أفديفكا.
ونوه الموقع بأن المدفعية الصاروخية الروسية دمرت مواقع ومستودعات للجيش الأوكراني في أفديفكا نفسها والمنطقة الصناعية لمصنع فحم الكوك، وكذلك في المراكز السكنية القريبة، بما في ذلك أوشيريتينو وأومانسكوي ونيتايلوفو وغيرها.

روسيا اليوم

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