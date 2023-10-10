MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني يلقي غدا خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي اعتبارا من يوم الأربعاء وينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاريالمؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.مديرية الأمن العام تعلن عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن.وزارة الصحة الفلسطينية، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 704 شهداء بينهم 143 طفلاً و 105 سيدات، و ما يقارب 4 آلاف جريح.تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. بحث استمرار التعاون في مجالات المياه بين الأردن وألمانيا 10/10/2023 - 16:10 عمان ن

التقى وزير المياه والري رائد أبو السعود سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بيرترام فون مولتكه بحضور المستشار في السفارة ماريوس راو وبحث معه أوجه التعاون خاصة في مجال استكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين وآلية تعزيزها والإسراع بإنجازها.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز هذا التعاون الطويل والمستمر بين الأردن وألمانيا والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.

وأكد وزير المياه والري أبو السعود حرص وزارة المياه والري الدائم على أهمية تعزيز التعاون البنّاء والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا التعاون قد أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسينها وكذلك ساعدت القطاع على إدارة الموارد المائية الشحيحة وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين بالمياه في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية واللاجئين.

واستعرض الوزير التحديات الأخرى التي يعانيها قطاع المياه كواحد من أكثر القطاعات المائية فقرا وإرهاقا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية والتي فرضت تناقصا مستمرا في موارد المياه المختلفة وتحديات الفاقد المائي وارتفاع تكلفة التشغيل والطاقة وتحديات مياه الري والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة.

من ناحيته أعرب السفير الألماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيرترام فون مولتكه عن سعادته بالتعاون البنّاء والمثمر بين الجانبين مؤكدا تقدير الجانب الألماني للأردن كشريك وثيق ومؤكدا استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة قطاع المياه.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad