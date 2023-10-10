القطاع النسائي لحزب الاتحاد الوطني ينظم وقفة تظامنية في مدينة الر

MENAFN - Khaberni) خبرني -أقام القطاع النسائي لحزب الاتحاد الوطني الأردني وقفة تظامنية نصرةً لأهل غزة، في مدينة الرصيفة اليوم. تأتي هذه الوقفة ردًا على الأحوال الصعبة التي يواجهها أهل غزة.

شهدت الوقفة مشاركة فاعلة من نساء مدينة الرصيفة والمناطق المجاورة، حيث أعربن عن تضامنهن الكامل مع إخوانهن في غزة ورفعن شعارات تعبر عن الوحدة الوطنية والتضامن الأردني الذي يتبناه حزب الإتحاد الوطني الأردني مع الشعب الفلسطيني.

وقد تميزت الوقفة بفعاليات دينية، حيث تم إهداء نسخ من المصحف الشريف ومسابح على المشاركات، مؤكدين على الرابط الروحي والديني الذي يجمع الأمة الإسلامية.