هرمز فاريار ينضم إلى ATFX في منصب المدير العام للمبيعات المؤسسية في منطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - دبى)

(MENAFN
- PR Newswire) لندن، 10 أكتوبر 2023 /PRNewswire/ -- يسُر ATFX Group، شركة الوساطة الرائدة في أسواق التداول عبر الإنترنت للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، أن تُعلن عن تعيين هرمز فاريار في منصب المدير العام للمبيعات المؤسسية عن (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - دبى). يجلب هرمز ثروة من المعرفة والخبرة إلى منصبه الجديد مع أكثر من 23 عامًا من الخبرة في مجال تداول العملات الأجنبية ومبيعات المنتجات والخدمات ذات الصلة.
شغل هرمز قبل انضمامه إلى ATFX مناصب مهمة لدى عديد من كبرى المؤسسات المالية، والتي عكست تفانيه في العمل وصقلت خبرته في هذا المجال. بدأ هرمز حياته المهنية في بنك ستيت ستريت وسرعان ما ارتقى درجات السلم الوظيفي ليتقلد منصب نائب الرئيس في قسم البورصات العالمية. وعزز الوقت الذي قضاه في بنك كريدي سويس في لندن من سمعته كأحد الكفاءات المشهود لها في هذا المجال، حيث عمل كمدير للمبيعات المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أثبت هرمز خلال تلك الفترة قدرته على دفع النمو وتعزيز العلاقات مع العملاء على الصعيد العالمي، ليدون في مسيرته سجلاً حافلاً بالنجاح والالتزام بالتميز طوال حياته المهنية.
يقدم السيد هرمز مزيجًا فريدًا من المهارات والرؤى التي تجعله الشخص المناسب تمامًا لشغل منصبه الجديد في ATFX. بصفته المدير العام للمبيعات المؤسسية في (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - دبى)، سيُكلف هرمز بتوسيع تواجد ATFX في المنطقة وتعزيز علاقاتها المتميزة مع العملاء من المؤسسات.
وتعليقًا على تعيينه، قال هرمز فاريا: "يسعدني الانضمام إلى فريق ATFX وتولي منصب المدير العام للمبيعات المؤسسية. أتطلع إلى الاستفادة من خبرتي لدفع عجلة النمو والمساهمة في تحقيق استدامة نجاح الشركة في المنطقة."
بدوره، علق وي تشيانغ تشانغ، المدير العام لـ ATFX UK وATFX Connect، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بانضمام هرمز إلى عائلة ATFX. نأمل أن تساهم خبرته الواسعة وسجله الحافل في الصناعة في تعزيز أعمالنا المؤسسية تحت علامة ATFX Connect، والمساعدة في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
حول ATFX
ATFX هي شركة وساطة عالمية رائدة في قطاع التداول عبر الإنترنت، حيث تحمل تراخيص مرموقة في عديد من البلدان بما في ذلك FCA في المملكة المتحدة، وCySEC في قبرص، وSCA في الإمارات العربية المتحدة، وASIC في أستراليا. تتوزع أعمال ATFX على 16 موقعًا حول العالم تُقدِم من خلالها خدمات متطورة للتداول عبر الإنترنت وأدوات متقدمة لتحليل الأسواق ومنصات مالية مبتكرة توظِف قدرات الذكاء الاصطناعي. تسعى ATFX جاهدة لتوفير أفضل تجربة تداول لكل من العملاء الأفراد والمؤسسات من خلال تبني نهج يركز على تلبية احتياجات العميل والالتزام بالشفافية.
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