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آخر تطورات أسواق الأسهم المحلية في الإمارات.. «إعمار العقارية» يواصل تصدره تداولات سوق دبي

10/10/2023 9:24:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسيولة ناهزت 176.7 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.55%، ليغلق عند 7.64 دراهم، فيما تصدرت أسهم تكافل الإمارات سوق دبي كأكثرهم ارتفاعاً بنسبة
3.3%.. وفيما يلي أبرز تطورات الأسهم في الإمارات.

الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

تكافل الإمارات 3.3%

أرامكس 3.3%

وطنية إنترناشيونال 3.27%

الفردوس القابضة 2.7%

إعمار العقارية 2.55%

سوق أبوظبي

حياة للتأمين 8%

أم القيوين للاستثمارات العامة 7.5%

مجموعة أرام 5%

بالمز الرياضية 3.2%

أسمنت الفجيرة 3%

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الأكثر انخفاضاً

سوق دبي

بي أتش أم كابيتال 7%

شعاع كابيتال 7%

إمباور 3%

العربية للطيران 2.97%

الإمارات دبي الوطني 2.3%

سوق أبوظبي

أريد 9.8%

بنك الفجيرة الوطني 9.8%

بريسايت 2.8%

الوثبة الوطنية للتأمين 2.8%

إيزي ليس 1.8%


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