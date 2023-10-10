الاقتصاد الإماراتي يواصل النمو.. ويبحر عكس توقعات التباطؤ العالمي

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في العام الجاري و2.9% في العام المقبل، وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً في التعافي ببطء من أثر الضربات التي أصابته من جراء الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة غلاء المعيشة.

الإمارات



رفع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.4% في العام 2023، وترتفع إلى 4% في العام المقبل 2024.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7% في العام 2024.

الشرق الأوسط



وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2% في 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام المقبل.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2% في 2023، و3.4% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8% في العام الجاري، تصعد إلى 3.3% في العام المقبل.

السعودية

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو السعودية في 2023 مرة أخرى وهبط به إلى 0.8% فيما توقع أن تحقق المملكة نمواً قدره 4% في 2024.

مصر

وتوقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع نسبته 0.5% عن توقعات يوليو. لكن النمو لن يواصل مسيرته الصعودية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% في العام المقبل.

الاقتصاد العالمي



وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخماً من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.

وتوقع تقرير صندوق النقد أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1% في 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024، مع تخفيض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العام المقبل انعكاساً لأزمة القطاع العقاري في الصين.

ونوه التقرير إلى أن تنبؤات النمو العالمي في الأجل المتوسط والبالغة 3.1% تعد عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، فيما تشير التقديرات إلى تراجع التضخم العالمي على نحو مطرد من 8.7% في عام 2022، إلى 6.9% في عام 2023، ثم 5.8% في عام 2024، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.

ألمانيا



في صفوف الاقتصادات المتقدمة، تسجل ألمانيا أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحاً خلال السنة الراهنة مع -0.5 % وأوسع مما كان متوقعاً ومن ثم انتعاشاً ضعيفاً العام المقبل مع تسجيل 0.9 % في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في يوليو أداءً أفضل.

إيطاليا



وسيعاني الاقتصاد الإيطالي تباطؤاً، إلا أن نموه يتوقع أن يبقى إيجابياً هذه السنة مع 0.7 % على غرار المملكة المتحدة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، التي يبقى نمو اقتصادها ضعيفاً مع 0.5 %.

أمريكا

أما الاقتصاد الأمريكي فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 2.1 % في 2023 بعيداً عن الركود الذي كان يتوقعه الكثير من الخبراء الاقتصاديين لفترة طويلة. لكن يتوقع أن يسجل تباطؤاً ملحوظاً في 2024 إلى 1.5 %.

الصين



خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات. وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نمواً في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 % خلال 2023 و4.2 % العام المقبل بتراجع 0.2 % و0.3 % على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو.

الدول الناشئة الكبرى



وتسجل الدول الناشئة الكبرى الأخرى اتجاهاً أكثر إيجابية مع تحسن توقعات العام 2023 في الهند إلى 6.3 % في مقابل 6.1 % سابقاً وأمريكا اللاتينية حيث تستفيد البرازيل 3.1 % من أداء جيد لسوق المواد الأولية، في حين تعتبر المكسيك (3.2 %) من المستفيدين الرئيسيين من إعادة تنظيم سلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة.

روسيا

أما روسيا التي كانت التوقعات بشأنها قبل سنة تعول على ركود في العام 2023 لكنها لا تزال تشهد تحسناً ويتوقع أن تنهي السنة على نمو بنسبة 2.2 % بزيادة 0.7% عن توقعات يوليو، رغم الارتفاع الكبير في النفقات العامة المرتبطة بالحرب الأوكرانية وازدياد العجز العام، والعقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب الأوكرانية.

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تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.6% إلى 1.5%

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نمو الأسواق الصاعدة والاقتصادات ينخفض إلى 4%

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تراجع التضخم العالمي من 8.7% إلى 6.9% في 2023

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ألمانيا تعاني وإيطاليا في المنطقة الإيجابية رغم التراجع

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الاقتصاد الأمريكي يخالف توقعات الركود وينمو 2.1%

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أزمة العقارات تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 5%

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اقتصاد روسيا يتحسن وينمو 2.2% في العام 2023

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