الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة، الثلاثاء، إذ ساهمت تصريحات مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة، وتراجع أسعار النفط، في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج التصعيد في غزة الاندفاع نحو الأصول الآمنة.



وفي الوقت ذاته، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة أمس الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية دالاس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة.



وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.