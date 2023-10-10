الاحتلال يواصل إغلاق حاجز الكونتينر .. كيف عرقل حياة الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز الكونتنير ، المقام على أراضي قرية السواحرة شرق القدس، والذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، لليوم الرابع على التوالي.

وفي ساعات الصباح الباكر تم نُشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر التنكيل بالمواطنين على الحاجز، باقتيادهم داخل غرف للاحتلال.

وعرقل الحاجز حياة الكثير من المواطنين في شمال الضفة وجنوبها، لأنه يفصل بينهم، وعانى العديد من المواطنين، لخوض طرق بديلة صعبة.

كان الحاج أبو أسيد، من سكان مدينة بيت لحم، خارجاً من المدينة، وفي أثناء عودته اضطر لسلوك طريق غير الحاجز بسبب إغلاقه.

يقول: "أثناء عودتنا لمدينة بيت لحم سلكنا طريق جبلية خطرة ووعرة، وغير معبّدة، وكان هناك شاحنات أيضاً مما ضاعف من الوقت لأننا نمشي ببطئ شديد، وكانت السيارات معرضة للانقلاب في الوديان".

أما المواطنة نسيبة خليل، سكان مدينة طولكرم شمال الضفة، تقول إنها ذهبت لزيارة أهلها في مدينة بيت لحم، وأغلق الاحتلال الطرق فجأة من غير سابق إنذار.

وأضافت: "نحن الآن محشورين في بيت لحم، لا نستطيع العودة لبيتنا.. ولا إلى أعمالنا، مدارس أطفالي عادوا للدوام، ولا ندري إلى متى ستستمر هذه الحالة".

ونوهت إلى أنها لا تستطيع العبور من الشوارع البديلة والوعرة، لأن لها أربعة أطفال.

يشار الى أن الاحتلال، غالبا ما يغلق الحاجز في وجه مئات المواطنين المسافرين بين شمال الضفة وجنوبها، ويتم خلاله تقييد حرية المواطنين وحركتهم وفي بعض الاحيان اعتقال شبان والاعتداء على البعض الاخر.

وتواصل قوات الاحتلال أيضا إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، منها إغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين