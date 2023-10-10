Tuesday, 10 October 2023 06:12 GMT

37.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

10/10/2023 9:12:01 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الملك عبدالله الثاني يلقي غدا خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)
  • بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي اعتبارا من يوم الأربعاء وينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري
  • المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.
  • مديرية الأمن العام تعلن عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن.
  • وزارة الصحة الفلسطينية، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 704 شهداء بينهم 143 طفلاً و 105 سيدات، و ما يقارب 4 آلاف جريح.
  • تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/10/2023 - 15:36 عمان ن

    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، 37.9 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.4 دينارا لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

    وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 و34 دينارا على التوالي.

    أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad

    MENAFN10102023000209011053ID1107220206


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث