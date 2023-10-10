MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني يلقي غدا خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي اعتبارا من يوم الأربعاء وينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاريالمؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.مديرية الأمن العام تعلن عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن.وزارة الصحة الفلسطينية، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 704 شهداء بينهم 143 طفلاً و 105 سيدات، و ما يقارب 4 آلاف جريح.تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/10/2023 - 15:36 عمان ن

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، 37.9 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.4 دينارا لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 و34 دينارا على التوالي.

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