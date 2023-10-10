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- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني يلقي غدا خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)
بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي اعتبارا من يوم الأربعاء وينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري
المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.
مديرية الأمن العام تعلن عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن.
وزارة الصحة الفلسطينية، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 704 شهداء بينهم 143 طفلاً و 105 سيدات، و ما يقارب 4 آلاف جريح.
تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/10/2023 - 15:36 عمان ن
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، 37.9 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.4 دينارا لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 و34 دينارا على التوالي.
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