روسيا تتهم الغرب بالمسؤولية عن التفاقم الجديد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الغرب الذي ينقل الأسلحة لأوكرانيا والتي تباع فيما بعد إلى الشرق الأوسط، بأنه المسؤول عن التفاقم الجديد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال فولودين في خطاب ألقاه في جلسة مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء: "غمرت الولايات المتحدة وبروكسل، أوكرانيا بالأسلحة، وأخذتها القيادة الأوكرانية، أولئك الذين يسيطرون على كل شيء هناك، وأعادت بيعها إلى دول الشرق الأوسط. واليوم تستخدم هذه الأسلحة في كل من فلسطين وإسرائيل على حد سواء. لذلك عندما يبدأون في البحث عن الجناة، فيتضح للجميع أن بايدن وماكرون وشولتس هم المسؤولون عنه. هؤلاء هم المسؤولون عن تفاقم جديد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هؤلاء هم المسؤولون عن إثارة التوتر في العالم".



وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.



وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية واحدة من أكبر وأوسع الحملات في القطاع، حيث قصفت بشكل مركز مربعات داخل أحياء سكنية، ودمرت عشرات الأبراج والمباني في مختلف مناطق القطاع.

RT