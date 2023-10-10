Tuesday, 10 October 2023 06:12 GMT

انتشال ثمانية شهداء من تحت ركام منزلين في خان يونس ورفح

10/10/2023 9:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشلت الطواقم الطبية في فلسطين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، جثامين ثمانية شهداء من تحت أنقاض منزلين تعرضا لقصف الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مراسل "وفا " إن جثماني شهيدين من عائلة قديح تم انتشالهما من تحت أنقاض منزلهما الذي تم قصفه في بلدة عبسان شرق خان يونس الليلة الماضية.
وأشار إلى أنه تم انتشال ستة جثامين أخرى من تحت أنقاض منزل عائلة أبو جزر في محافظة رفح جنوبًا، بينما لا يزال عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين تحت الأنقاض.




MENAFN10102023000208011052ID1107220204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث