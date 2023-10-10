انتشال ثمانية شهداء من تحت ركام منزلين في خان يونس ورفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشلت الطواقم الطبية في فلسطين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، جثامين ثمانية شهداء من تحت أنقاض منزلين تعرضا لقصف الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مراسل "وفا " إن جثماني شهيدين من عائلة قديح تم انتشالهما من تحت أنقاض منزلهما الذي تم قصفه في بلدة عبسان شرق خان يونس الليلة الماضية.
وأشار إلى أنه تم انتشال ستة جثامين أخرى من تحت أنقاض منزل عائلة أبو جزر في محافظة رفح جنوبًا، بينما لا يزال عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين تحت الأنقاض.
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