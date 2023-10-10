العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب العقبة حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ضمن الشراكة بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام.
وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته إطلاق الحملة من مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات، أهمية العمل بروح الفريق بين المؤسسات الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها بمختلف الوسائل لأن آثارها لا تقتصر على ممارسها بل تتعداها لتهدد حياة الآخرين وتلحق الأذى والضرر بالمجتمع.
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