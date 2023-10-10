سامسونج Galaxy Smarttag 2 الجديد يوفّر طرقاً أكثر ذكاءً لتتبع مقتنياتك الثمينة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن جهازGalaxy SmartTag 2، والمقرر إطلاقه عالميًا في 11 تشرين الأول الجاري.ويتمتع Galaxy SmartTag2 بمزايا محسّنة ضمن مجموعة Galaxy SmartTag، حيث يُتيح طرقًا جديدة ذات جودة أكبر لتتبع المتعلّقات الثمينة، فيما تسهم ترقيات التصميم وسهولة الاستخدام في تعزيز المزيد من حالات استخدام الجهاز أكثر من السابق.وقالت جايون جونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس SmartThings، مركز منصة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات: "نسعى باستمرار إلى تطوير طرق من شأنها تعزيز الراحة في حياة الناس من خلال ابتكارات سامسونج Galaxy الرائدة، وقد حرصنا من خلال جهاز Galaxy SmartTag2 على ضمان عثور مستخدمي سامسونج Galaxy على متعلقاتهم بطريقة سهلة وبديهية.

ومن خلال تجربة البحث المحسنة وعمر البطارية الافتراضي الأطول؛ سيوفر Galaxy SmartTag2 للمستخدمين راحة البال لفترة أطول وفي مواقف أكثر".

مزايا بديهية تعزّز سهولة العثور على المتعلّقات المفقودة مقارنة بالسابق

تتيح وضعيّة Lost Mode الجديدة كلياً في Galaxy SmartTag2 للمستخدمين إدخال معلومات الاتصال الخاصة بهم عبر رسالة، ليكون بإمكان أي شخص اكتشف عنصرًا مرتبطاً بجهاز Galaxy SmartTag2 استخدام هاتفه الذكي لمسح العلامة ضوئيًا والاطلاع على رسالة المالك ومعلومات الاتصال به.

وعلى سبيل المثال فإنّ جهاز Galaxy SmartTag2 المرتبط بطوق الحيوان الأليف يعدّ وسيلة ملائمة لضمان وجود رقم هاتف مالكه على الدوام، وفي معظم الأماكن التي قد يتجول فيها الحيوان الأليف. كما تعمل وضعيّة Lost Mode مع أي جهاز محمول مزود بخاصيّة NFC ومتصفح إنترنت.

ويوفر جهاز Galaxy SmartTag2 ميزة عرض البوصلة المحسنة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير أسهم لإظهار اتجاه ومسافة Galaxy SmartTag2 بالنسبة للمستخدم، وتتوفر هذه الخاصيّة على أي هاتف Galaxy ذكي يدعم ميّزة النطاق العريض للغاية (UWB)، مثل جهاز Galaxy S23 Ultra.

كما تمّ ترقية تطبيق SmartThings Find المرتبط بأجهزة Galaxy SmartTags المسجلة حديثًا حيث بات بالإمكان إنشاء اختصار للتطبيق على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، مما يُتيح له وُصولاً أسرع لتشغيل التطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز التطبيق حالياً بعرض الخريطة بملء الشاشة وبواجهة بديهية، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة.

وعند تبديل هواتف Galaxy الذكية، يقوم جهاز SmartTag2 بإعادة مزامنة هاتف Galaxy الذكي تلقائيًا باستخدام حساب سامسونج الخاص بالمستخدم.

الأوضاع الجديدة تعزز العمر الافتراضي للبطارية

من خلال خاصيّة وضع توفير الطاقة الجديد كلياً؛ يمكن للمستخدمين الاستمتاع بجهاز Galaxy SmartTag2 لفترة أطول، وتتوفر هذه الخاصيّة جنبًا إلى جنب مع الوضع العادي المحسّن.

ويُعتبر وضع توفير الطاقة هو الخيار الأمثل للحفاظ على العمر الافتراضي للبطاريّة للمستخدمين الذين يعتمدون على SmartTag لتتبع متعلّقاتهم باستمرار.

كما يدوم العمر الافتراضي لبطارية Galaxy SmartTag2 لمدة تتجاوز ضعف بطارية الإصدار السابق لتصل إلى 700 يوم بفضل وضع توفير الطاقة. كما تمّ تحسين عمر البطاريّة ليصل إلى 500 يوم كذلك في الوضع العادي، بزيادة قدرها 50% عن الإصدارات السابقة. ومن خلال مرونة التبديل بين الوضعين، يمكن للمستخدمين تتبع مقتنياتهم الثمينة كمفاتيح السيارة والدراجات وغيرها لفترة أطول.

تصميم أنيق يلائم مختلف الظروف ويوفر المزيد من حالات الاستخدام

يأتي جهازGalaxy SmartTag2 الجديد بحجم أصغر من السابق وعلى شكل حلقة، ومعزّز بوضع استخدام أكثر سهولة، وتعمل الحلقة المعدنية الكبيرة على تعزيز متانة الجهاز من خلال استخدام المعدن الموجود داخل الحلقة لمزيد من المرونة التي يمكن أن تدعم الملحقات الأخرى مثل المشابك وحلقات المفاتيح، كما يمكن ربط هذه الملحقات بالحقائب والأمتعة.

وتم كذلك ترقية متانة جهاز Galaxy SmartTag2 وفقاً لتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمستخدمين تتبع متعلقاتهم الخاصة في بيئات أكثر صعوبة مثل الرحلات الخارجيّة، في حين يحمي هذا التصنيف الجهاز من التعرض لخطر التلف بفعل أوعية الماء الخاصة بالحيوانات الأليفة أو خلال ممارسة رياضة الجري.

ويدعم جهازGalaxy SmartTag2 أيضًا وضع المشي الجديد برفقة الحيوانات الأليفة، مما يسهل على المستخدمين الاحتفاظ بسجّل لجولاتهم مع حيواناتهم الأليفة.

راحة البال بأسلوب جديد

يحتفظ جهاز Galaxy SmartTag2 بالعديد من المزايا الشائعة المتوفرة في إصدارات Galaxy SmartTag وGalaxy SmartTag+، حيث يستخدم تقنيات بلوتوث منخفضة الطاقة (BLE) UWB، مع الاستفادة من تقنية الواقع المعزز (AR) Find لتوجيه المستخدمين بصريًا نحو متعلقاتهم باستخدام كاميرا الهاتف الذكي سامسونج Galaxy.

وإلى جانب ذلك، يعمل Galaxy SmartTag2 ضمن نطاق بلوتوث يبلغ 120 مترًا ويمكنه التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية من خلال تطبيق SmartThings.

وتلتزم سامسونج بتأمين خصوصية مستخدمي سامسونج Galaxy، بحيث لا يُمكن تتبع موقع الجهاز إلا بإذن من المستخدم، في حين يقوم SmartThings Find أيضًا بتشفير بيانات المستخدم، ويحظى بدعم من تطبيق Samsung Knox لتعزيز الأمان. علاوة على ذلك، يؤدي تعطيل وضع " Lost Mode " إلى إخفاء معلومات الاتصال الخاصة بأصحاب الجهاز على الفور ومسح الرسالة التي تركها المالك.

وبالنسبة لمستخدمي أجهزة سامسونج Galaxy؛ يمكن لتطبيق SmartThings Find توفير الأمان من خلال خاصيّة "تنبيهات العلامات المجهولة"، والتي تهدف إلى منع أنشطة التتبع غير المصرّح بها من خلال تنبيه المستخدمين عبر إرسال إشعار في حال اكتشف تطبيق SmartThings Find وجود جهاز SmartTag غير معروف يتتبعهم، الأمر الذي يعزّز من حماية المستخدمين ومنع إساءة استخدام خدمات تتبع الموقع.

ويعمل جهازGalaxy SmartTag2 أيضًا بسلاسة مع جهاز SmartThings Station المتكامل مع SmartThings Find، والذي يعمل بمثابة ماسح ضوئي للجهاز في المنزل، مما يساعد المستخدمين على تتبع الأشياء الثمينة المرتبطة بـ SmartTag. وستقوم أجهزة SmartThings Station بإخطار المستخدمين بموقع العنصر الذي تم ربطه بعلامة، من العناصر الشخصية مثل أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون والمحافظ والمفاتيح، والأجهزة المسجلة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات وسماعات الأذن.

وسيتلقى أصحاب الحيوانات الأليفة أيضًا تنبيهًا عندما يتحرك الطوق المرتبط بالعلامة بعيدًا عن جهاز SmartThings Station، مما يمكّنهم من الحفاظ على حيواناتهم الأليفة في محيط المنزل.

